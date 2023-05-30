Карлос Сайнс о контракте на 2025-й: «Намерен определиться на старте следующего сезона»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Рено Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Карлос Сайнс рассчитывает заранее получить контракт на сезон-2025.

Текущее соглашение Сайнса с «Феррари» рассчитано до конца 2024 года.

«Разумеется, я не хочу раскрывать свои стратегии, если говорить о переговорах по контракту, потому что я никогда их не раскрываю. Но я всегда говорил в интервью, что мне нравится начинать сезон, зная, где я буду гоняться в следующем году. Дело в том, что у меня был такой опыт в «Рено», и мне совсем не понравилось. Все должно быть распланировано, такая у меня цель», – заявил испанец.

Карлос намерен определиться с будущим на старте сезона-2024 или раньше:

«Не обязательно в этом году, но до старта следующего сезона или на старте сезона».

Сайнс также признался, что не обсуждал с руководителем Скудерии Фредериком Вассером слухи о переходе Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари»:

«Честно говоря, нет – мне казалось, что необходимости нет. Начался «глупый сезон», постоянно появляются слухи. Полторы недели назад меня отправляли в «Ауди», неделю назад – Шарля [Леклера] в «Мерседес», теперь Льюиса в «Феррари».

Льюис Хэмилтон назвал «спекуляциями» слухи о «Феррари»: «Контракт с «Мерседесом» почти готов. Может, прессе стало скучно из-за отмененной гонки»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий