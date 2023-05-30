Карлос Сайнс о контракте на 2025-й: «Намерен определиться на старте следующего сезона»

Карлос Сайнс рассчитывает заранее получить контракт на сезон-2025.

Текущее соглашение Сайнса с «Феррари» рассчитано до конца 2024 года.

«Разумеется, я не хочу раскрывать свои стратегии, если говорить о переговорах по контракту, потому что я никогда их не раскрываю. Но я всегда говорил в интервью, что мне нравится начинать сезон, зная, где я буду гоняться в следующем году. Дело в том, что у меня был такой опыт в « », и мне совсем не понравилось. Все должно быть распланировано, такая у меня цель», – заявил испанец.

намерен определиться с будущим на старте сезона-2024 или раньше:

«Не обязательно в этом году, но до старта следующего сезона или на старте сезона».

Сайнс также признался, что не обсуждал с руководителем Скудерии Фредериком Вассером слухи о переходе из « » в «Феррари»:

«Честно говоря, нет – мне казалось, что необходимости нет. Начался «глупый сезон», постоянно появляются слухи. Полторы недели назад меня отправляли в «Ауди», неделю назад – Шарля [ ] в «Мерседес», теперь Льюиса в «Феррари».

Льюис Хэмилтон назвал «спекуляциями» слухи о «Феррари»: «Контракт с «Мерседесом» почти готов. Может, прессе стало скучно из-за отмененной гонки»