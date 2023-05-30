Алонсо не номинировали на лучший обгон мая. Фернандо выиграл первые две награды в истории
Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не сможет выиграть третий приз за лучший обгон месяца подряд.
Впервые в истории у награды, созданной в этом году, будет новый обладатель: в марте и апреле победил испанец.
На звание лучшего обгона месяца номинированы два маневра Макса Ферстаппена на Гран-при Майами (на Серхио Переса и двойной на Шарля Леклера и Кевина Магнуссена), Льюиса Хэмилтона на Валттери Боттаса в Майами, а также два действия в Монако: Магнуссена на Логана Сарджента и Оскара Пиастри на Юки Цуноду.
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