Пьер Гасли: «Поздравляю команду и Окона. Фантастический уик-энд, учитывая подиум»

Теги Гран-при Монако Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли Альпин Авто

Пилот «Альпин» Пьер Гасли подвел итоги Гран-при Монако, поздравив команду и Эстебана Окона с попаданием на подиум.

«Я очень рад за команду. Фантастический для нас уик-энд, учитывая попадание на подиум – я поздравляю и команду, и Эстебана.

Что касается моей гонки, то я разочарован и немного растерян, потому что когда мы оказались на третьем месте и улучшали времена на секторах, при этом зная, что приближается дождь, у меня была идеальная позиция для того, чтобы чуть дольше оставаться на трассе.

Я сказал команде по радио, что хочу подольше остаться на треке и извлечь пользу из сложившихся условий. Потом мы заехали в боксы, а еще через два круга пошел дождь. Нам нужно проанализировать действия команды – разобраться, зачем мы поехали в боксы именно в этот момент. Потому что мы вполне могли бы финишировать на 3 и 4 местах, команда бы заработала еще больше очков.

Но я не хочу слишком сильно расстраиваться. Для команды это все равно замечательный день, команда попала на подиум. Просто есть пара вещей, которые можно улучшить – постараемся сделать это в следующий раз.

Буквально две гонки назад в Баку все было просто ужасно, а сейчас в Монако мы провели свой лучший уик-энд. Причин у этого несколько. Конечно, нам еще предстоит найти ответы на несколько вопросов, но наша машина значительно эволюционировала. Мы добавили в конструкцию новые детали, и это, судя по всему, неплохо сработало. Что радует. Так что я с нетерпением жду этап в Барселоне», – рассказал Гасли.

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4 комментария

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Листок яблони
Гасли огни
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Kaisa Roxx
а кто то говорил что Гасли укатает Окона в одну калитку...
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Сергей Богатырёв
Ответ Kaisa Roxx
а кто то говорил что Гасли укатает Окона в одну калитку...
а кто-то говорил, что Окон укатает) в целом они как Мага с Халком, где-то один норм проезжает, где-то другой.
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Алексей
Ответ Kaisa Roxx
а кто то говорил что Гасли укатает Окона в одну калитку...
Так он и укатывал до Монако.
Окон: сход, 4, 0, 0, 2, 15. Итого 21 очко
Гасли: 2, 2, 0, 0, 4, 6. Итого 14 очков

Просто раз в год и окно стреляет. А дальше посмотрим.
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