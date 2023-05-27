Ландо Норрис: «Он меня просто заблокировал, я жду штраф Леклеру»

Теги Гран-при Монако Феррари Макларен Формула-1 Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что ждет штрафа для Шарля Леклера за блокировку по ходу квалификации к Гран-при Монако.

Леклер уже вызван к стюардам – вердикт будет вынесен после того, как судьи заслушают мнения обеих сторон и разберут обстоятельства инцидента.

«Он меня просто заблокировал. Да, все вот так просто. Есть одно правило – не замедляться в середине тоннеля в Монако, но именно это он и сделал. Чего я жду? Штрафа Леклеру», – рассказал Норрис.

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6 комментариев

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Alesha_451
Скорее всего Шарля не предупредили, но замедляться в туннеле это и правда плохая идея. Штраф 100%
+15
-1
+14
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Lestyv
Вряд ли сильно расклад поменялся бы, да и Ландо вряд ли поднимется выше благодаря штрафу Леклеру, но такое, конечно, надо пресекать.
+4
-2
+2
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1CEMAN
Ответ Листок яблони
Не понял, а за что минус?
Почему бы и нет?
0
0
0
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