Ландо Норрис: «Он меня просто заблокировал, я жду штраф Леклеру»

Пилот « » заявил, что ждет штрафа для за блокировку по ходу квалификации к .

Леклер уже вызван к стюардам – вердикт будет вынесен после того, как судьи заслушают мнения обеих сторон и разберут обстоятельства инцидента.

«Он меня просто заблокировал. Да, все вот так просто. Есть одно правило – не замедляться в середине тоннеля в Монако, но именно это он и сделал. Чего я жду? Штрафа Леклеру», – рассказал Норрис.

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