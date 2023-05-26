Фернандо Алонсо: «Мы должны быть одними из претендентов на поул»

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги пятничных свободных заездов перед , отметив, что постарается побороться за поул в квалификации:

«Я в себе уверен. Я изначально был уверен. Эта машина дарит мне позитивные ощущения весь сезон, и сегодня она не разочаровала. Я получил удовольствие от пилотажа и готов к завтрашнему дню.

Думаю, что все будет решаться именно завтра, и мы должны быть одними из претендентов на поул».

Также Алонсо поделился мнением о соперничестве команды с «Мерседесом» – в Монако немецкая команда привезла несколько крупных обновлений болида:

«Мне кажется, что с точки зрения гоночного темпа «Мерседес» всегда был близко к лидерам. В Австралии они были великолепны и финишировали вторыми. Я думаю, что расстановка сил будет немного колебаться по ходу всего сезона».

Альянс «Астон Мартин» с «Хондой» – единственный путь к настоящей заводской команде «Ф-1» и повторение трека «Ред Булл»