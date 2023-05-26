Лоран Мекьес: «В Монако у «Феррари» больше шансов сократить отставание, но мы не знаем, достаточно ли этого для борьбы за победу»

Гоночный директор «Феррари» Лоран Мекьес подвел итоги пятничных свободных заездов перед , поделившись мнением о текущем положении команды.

«В первую очередь нужно сказать, что мы видим самое начало очень длинного уик-энда. Но да, Гран-при Монако является для «Феррари» шансом, потому что на других трассах, как вы видели в этом сезоне, мы пока не отвечаем требованиям, необходимым для победы.

Здесь у нас больше шансов на то, чтобы сократить отставание от лидеров. Однако мы не можем сказать, достаточно ли этого прогресса для того, чтобы побороться за победу, ведь уик-энд только начался.

При этом нужно сказать, что Леклер является одним из тех гонщиков, которые очень талантливы от природы. И такие гонщики обычно лучше других справляются с трудностями, оказываясь на трассах городского типа. Потому что здесь гонщик должен быть максимально близко к предельному пилотажу, при этом не выходя за грань. Потому что даже если ты поедешь на 101 процент вместо 100, ты окажешься в стене. Поэтому нужно выжимать максимум из машины и при этом не перестараться», – рассказал Мекьес.

Уход Леклера из «Феррари» покажется предательством. Шарль слишком сильно увязал личность с командой