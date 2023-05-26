Албон разбил болид в конце первой практики перед Гран-при Монако – сессию остановили красными флагами и сразу завершили
Пилот «Уильямса» Алекс Албон попал в аварию в конце первой сессии свободных заездов перед Гран-при Монако.
Албон не сумел справиться с заносом и врезался в барьеры задней частью машины при прохождении первого поворота.
Инцидент произошел за несколько минут до окончания практики – сессия была остановлена красными флагами и дирекция сразу же приняли решение не возобновлять ее.
Фото: Sky Sports
Уход Леклера из «Феррари» покажется предательством. Шарль слишком сильно увязал личность с командой
Комментарии