Албон разбил болид в конце первой практики перед Гран-при Монако – сессию остановили красными флагами и сразу завершили

Теги Гран-при Монако Уильямс Формула-1 Александр Албон Авто

Пилот «Уильямса» Алекс Албон попал в аварию в конце первой сессии свободных заездов перед Гран-при Монако.

Албон не сумел справиться с заносом и врезался в барьеры задней частью машины при прохождении первого поворота.

Инцидент произошел за несколько минут до окончания практики – сессия была остановлена красными флагами и дирекция сразу же приняли решение не возобновлять ее.

Фото: Sky Sports

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