Албон разбил болид в конце первой практики перед Гран-при Монако – сессию остановили красными флагами и сразу завершили

Пилот « » попал в аварию в конце первой сессии свободных заездов перед .

Албон не сумел справиться с заносом и врезался в барьеры задней частью машины при прохождении первого поворота.

Инцидент произошел за несколько минут до окончания практики – сессия была остановлена красными флагами и дирекция сразу же приняли решение не возобновлять ее.

Фото: Sky Sports

Уход Леклера из «Феррари» покажется предательством. Шарль слишком сильно увязал личность с командой