Фернандо Алонсо: «Статус клиента не означает отсутствие шансов на титул до 2026-го для «Астон Мартин»

Фернандо Алонсо надеется вернуть чемпионство до воссоединения с «Хондой».

Британская команда откажется от услуг « » и будет использовать двигатели «Хонды» с 2026 года. Алонсо видит в сотрудничестве только плюсы, однако рассчитывает на самые высокие позиции и до нового регламента.

«Для нас и, думаю, для «Хонды» очевидно, что регламент-2026 потребует полной интеграции шасси и силовой установки, а это возможно лишь в заводской команде. Если мы хотим побеждать, нужно будет обыгрывать «Мерседес», а опередить такую хорошую организацию чрезвычайно трудно, если ты полагаешься на ее интеллектуальную собственность, инфраструктуру, компоненты. На мой взгляд, тяжело стабильно завоевывать титулы без полноценного заводского сотрудничества.

В 2026 году будет новый регламент, а возможность создавать силовую установку и шасси вместе и интегрировать их всегда является преимуществом. Статус заводской команды дает одни плюсы, но это не означает, что у «Астон Мартин» не будет шансов на титул до 2026 года.

[Союз с «Хондой» –] очень хорошая новость для команды. Очень обнадеживающая. Это демонстрирует стремление «Астон Мартин» к победам в гонках, титулам и будущей независимости – мы сможем производить собственные коробки передач и все остальное. Наверное, это единственный путь – на 100 процентов контролировать свою технику, свою машину», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

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