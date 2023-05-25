Тед Кравиц: «$50 млн – низковато для Хэмилтона. 100 млн от «Феррари» привлекли бы внимание»

Тед Кравиц сомневается, что Льюис Хэмилтон оценит 50 миллионов от «Феррари».

По информации Daily Mail, Скудерия в лице президента компании Джона Элканна готова предложить семикратному чемпиону «Формулы-1» контракт на 40 миллионов фунтов в год (около 50 миллионов долларов). Журналист Sky Sports объяснил, почему у «Феррари» мало шансов заполучить Хэмилтона.

«Во-первых, я считаю, что 40 миллионов фунтов – несколько низковато для . Пожалуй, это на пять миллионов меньше того, что он получает сейчас, и того, что предложит «Мерседес» – не только в качестве напоминания о его гоночной карьере, но и ради долгосрочной ассоциации с брендом «Мерседеса», что важно для Льюиса.

Во-вторых, полагаю, «Феррари» пытается переманить всех. сказал, что собирает потрясающую команду удивительных людей вокруг и , чтобы дать им понять, что они невероятные. Они предлагали большие деньги ! «Феррари» в процессе перестройки и гонится за самыми большими именами в «Формуле-1», так что не станет сюрпризом, если они предложат Льюису Хэмилтону что угодно. Если бы Джон Элканн сказал о 80 миллионах фунтов (почти 100 миллионов долларов – Sports.ru), это привлекло бы внимание.

Не думаю, что вероятность перехода высока. Может, если «Мерседес» разберется с машиной и Льюис выиграет неуловимый восьмой титул, то потенциально может уйти и попробовать еще раз стать чемпионом в «Феррари». Но тогда ему, вероятно, уже будет за 40», – поделился мыслями Кравиц.

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