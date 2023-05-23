Хэмилтон сообщил о намерении продлить контракт сотрудникам «Мерседеса» 3 недели назад (F1-Insider)

Теги возможные переходы Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался сотрудникам «Мерседеса» в своей преданности команде.

В последние дни в британской и итальянской прессе появилась информация о возможном переходе Льюиса в «Феррари». Скудерия якобы готова предложить семикратному чемпиону «Формулы-1» контракт на 50 миллионов долларов. Действующее соглашение Хэмилтона с немецкой командой истекает в конце года.

По информации F1-Insider.com, всего три недели назад Льюис высказался о новой сделке на внутреннем мероприятии «Мерседеса», которое состоялось в автоспортивном музее компании в Штутгарте. В присутствии босса фирмы Олы Каллениуса и еще 70 специалистов, выигравших в лотерею право участия в панельной дискуссии, Хэмилтон сообщил о намерении не только продлить контракт, но и остаться в «Мерседесе» в качестве амбассадора по окончании гоночной карьеры.

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7 комментариев

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mikhuil
Вброс про Феррари, чтоб побольше денег у Мерседеса выторговать)
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Эдуард Элверс
Да классический способ побольше бабла состричь с нынешней команды. Он и не планировал никуда уходить
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irs118return
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Ахахаха, басня закончилась ))
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Ascari
Ответ mikhuil
Вброс про Феррари, чтоб побольше денег у Мерседеса выторговать)
А представьте, что после такого вброса, Ола обиделся и дал команду не продлять Хама??))
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Алексей
Ответ Ascari
А представьте, что после такого вброса, Ола обиделся и дал команду не продлять Хама??))
Альпин подберет))))))
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dw4xbhdgb8
Ответ Алексей
Феррари спасена!!!!!!
Скорее наоборот
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