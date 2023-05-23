Хэмилтон сообщил о намерении продлить контракт сотрудникам «Мерседеса» 3 недели назад (F1-Insider)

Гонщик «Мерседеса» признался сотрудникам « » в своей преданности команде.

В последние дни в британской и итальянской прессе появилась информация о возможном переходе Льюиса в «Феррари». Скудерия якобы готова предложить семикратному чемпиону «Формулы-1» контракт на 50 миллионов долларов. Действующее соглашение Хэмилтона с немецкой командой истекает в конце года.

По информации F1-Insider.com, всего три недели назад Льюис высказался о новой сделке на внутреннем мероприятии «Мерседеса», которое состоялось в автоспортивном музее компании в Штутгарте. В присутствии босса фирмы Олы Каллениуса и еще 70 специалистов, выигравших в лотерею право участия в панельной дискуссии, Хэмилтон сообщил о намерении не только продлить контракт, но и остаться в «Мерседесе» в качестве амбассадора по окончании гоночной карьеры.

«Феррари» готова предложить Хэмилтону контракт на $50 млн, президент Элканн в «тесном контакте» с Льюисом (Daily Mail)

«Феррари» сохранит Леклера в случае перехода Хэмилтона (GdS)