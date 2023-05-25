Экс-спортивный директор «Макларена»: «Хэмилтон всегда был чистым пилотом – вспомнить хотя бы борьбу с Ферстаппеном»

Сэм Майкл оценил гоночные приемы Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

был спортивным директором « », где работал с , ныне выступающим за « ». Специалист считает семикратного чемпиона «Формулы-1» чистым гонщиком, что доказывает противостояние с пилотом « » в 2021 году.

«Льюис всегда был чистым пилотом. Не думаю, что я когда-либо видел от него вещи, о которых думаешь: «О, это было грязно».

Вспомнить хотя бы недавнюю борьбу с Максом – он (Хэмилтон) убирался с дороги, чтобы не ввязываться. Он может выдавливать с трассы и все такое, но не располагает машину так, что соперник должен что-то предпринять или столкнуться. Льюис так не поступает, верно?

Столкновение в Сильверстоуне? Это интересный момент – очевидно, «Ред Булл» посчитал [маневр грязным], провел настоящую реконструкцию. Было бы интересно спросить об этом Льюиса. Очень трудно объяснить этот конкретный случай.

Льюис слишком честный. Хотя нельзя быть слишком честным – он просто честный человек. На мой взгляд, это лежит в основе его фантастического гоночного мастерства и, пожалуй, является частью его наследия – это для него важно», – заявил специалист, также трудившийся в «Лотусе», «Джордане» и «Уильямсе».

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