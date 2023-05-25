Экс-спортивный директор «Макларена»: «Хэмилтон всегда был чистым пилотом – вспомнить хотя бы борьбу с Ферстаппеном»

Теги Гран-при Великобритании Лотус Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Джордан Сэм Майкл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Авто

Сэм Майкл оценил гоночные приемы Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

Майкл был спортивным директором «Макларена», где работал с Хэмилтоном, ныне выступающим за «Мерседес». Специалист считает семикратного чемпиона «Формулы-1» чистым гонщиком, что доказывает противостояние с пилотом «Ред Булл» в 2021 году.

«Льюис всегда был чистым пилотом. Не думаю, что я когда-либо видел от него вещи, о которых думаешь: «О, это было грязно».

Вспомнить хотя бы недавнюю борьбу с Максом – он (Хэмилтон) убирался с дороги, чтобы не ввязываться. Он может выдавливать с трассы и все такое, но не располагает машину так, что соперник должен что-то предпринять или столкнуться. Льюис так не поступает, верно?

Столкновение в Сильверстоуне? Это интересный момент – очевидно, «Ред Булл» посчитал [маневр грязным], провел настоящую реконструкцию. Было бы интересно спросить об этом Льюиса. Очень трудно объяснить этот конкретный случай.

Льюис слишком честный. Хотя нельзя быть слишком честным – он просто честный человек. На мой взгляд, это лежит в основе его фантастического гоночного мастерства и, пожалуй, является частью его наследия – это для него важно», – заявил специалист, также трудившийся в «Лотусе», «Джордане» и «Уильямсе».

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7 комментариев

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datebase
🤣🤣🤣
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-6
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nightingale46
бороться против макса чисто это себе и во вред. тут скорее речь идет про многие другие моменты и уж хэм явно не жентмун гонок)) шумахер и сенна выносили своих соперников, так что далеко не грязный вариант среди чемпионов! мне в этом плане хочется выделить Хаккинена - чистый чемпион был, не припоминаю скандальных действий за ним в 98 и 99 году. Дженс тоже в год своего чемпионства и за исключением канады 11 не замечен в некорректных маневрах.
+9
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Мадина Уйгурова
а зачем ему было жестить против Макса когда он имел звездолёт, который мог через несколько кругов объехать того на прямой? в этом году уже у Хэма ведро и мы увидели, как он борется с Максом (как и Рассел впринципе) жестоко выдавливая)) и теперь уже Макс является чистым пилотом ))
+9
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Владимир В.
Как на счёт Гран-при Австралии 2009?
+2
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Алексей
2007 - вся команда работает на люсю. Очень честно, в открытую сливая Нандо. Не смог
2008 - тоже самое, но вместо Нандо был нулевой кавалайннен. Смог
2014 - 2020 - вся команда честно работает на люсю. 1 раз Нико смог добиться равенства и забрал чашку. И сразу ушёл.

А так да, очень честный малый. За счёт админ ресурса
+2
0
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Jack 13th
😂😂😂😂
+1
-1
0
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