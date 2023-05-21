Том Коронель: «Хотелось бы увидеть Ферстаппена и Хэмилтона за рулем одинаковых болидов, в одной команде»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Том Коронель Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

Нидерландский гонщик Том Коронель рассказал, что хотел бы посмотреть на соперничество Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона в рамках выступлений за одну команду чемпионата.

«Мне крайне любопытно, что бы показала пара Макса и Хэмилтона. Хотелось бы увидеть их за рулем одинаковых болидов. Да, правда. И я знаю, что я такой не один – многим хочется узнать правду (кто же быстрее).

И если это действительно случится и Макс и Льюис окажутся в «Ред Булл»…просто дайте им бороться. Всем будет интересно, чем это закончится.

Что будет в остальных командах? В «Феррари» я бы посмотрел на Расселла и Норриса. В «Мерседесе» – на Пиастри и Албона.

Что с Сайнсом и Леклером? Мне кажется, у них уже был шанс. Могу сказать, что в какой-то момент с некоторыми людьми я понимаю, что с меня хватит. Смотря на то, какое количество ошибок он (Леклер) допустил. Не думаю, что такое количество ошибок может позволить себе гонщик, способный стать чемпионом «Ф-1», – рассказал Коронель.

Перес, «Феррари» и «Макларен» крупно проиграли от срыва гонки «Ф-1» в Имоле. Трек отлично им подходил

66 комментариев

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topsatan
В Альфа Таури обоих
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Aa aaa
Ответ grag68
Тапок Рика то не всегда быстрее был. Хэм просто раздавит тапка на дистанции чемпионата. Единственный шанс для тапка, это тупо таранить Хэма))
как бы мне не нравился ферс, это каким же нужно быть кретином, чтобы на полном серьезе такую чушь говорить
+10
-1
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Grigpar
Ржака просто. А Хэмильтона против Рассела не хотел бы он посмотреть, что бы выяснить кто быстрее. :)
+9
-2
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Batt Monner
Ответ enot_max
Некоторые забывают, что болид может подходить под стиль вождения, а может не подходить. Если болид строят под конкретного гонщика, с его непосредственным участием, шанс того, что другой гонщик поедет так же быстро в том же сетапе, очень мал. Я уверен, что за рулем Рэд Булла, Макс укатает Льюиса, а за рулем Мерса, Льюис укатает Макса. Плюс, не забываем 2016, где роль сыграл обмен сторонами гаража. Каждая мелочь важна.
Некоторые забывают, что Рассел пришел в незнакомый болид и сразу укатал Хэма
+10
-3
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Дмитрий Литвинов
Сказка какая-то. Даже если Хэма RB позовут, он не пойдёт. Уйти из Мерса – потеря перспектив дальнейшего сотрудничества. Потеря в зарплате. И, скорее всего, разгромный проигрыш Ферстаппену. Просто проигрыш – в лучшем случае. Зачем это Хэму надо?
+8
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irs118return
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зачем даже Макса брать , вон Рассел каждый уикенд возит мордой по асфальту липового, или прошлый год не показатель?)))
+10
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Alexander Keulen
Ответ Алексей
Так Жорик уже доказал, что быстрее. Прошлый год закончил на 2 позиции выше
Так же как окон быстрее Алонсо
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irs118return
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на равных там смотреть нечего ,
Маскс 21 году на заведомо слабом болиде диклассировал Люсю как гонщика и чемпиона, что ещё нужно ?)))
+9
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Женя Дерунов
Ответ Великий Алонсо
Для начала даже напарник Хамильтона быстрее него, куда ему до Ферстаппена? Алонсо, Леклер, Расселл, Норрис, Ферстаппен, а также Албон, Перес, Гасли - все эти гонщики быстрее Хамильтона, увы.
Алонсо быстрее? Забыли 2007 год ?))))
+12
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ibra207
Ответ Batt Monner
Некоторые забывают, что Рассел пришел в незнакомый болид и сразу укатал Хэма
так же как и Леклер придя в Феррари к Феттелю, укатал его
+4
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Batt Monner
Ответ enot_max
То есть, в период с 7 сентября 21 года (дата объявления Джорджа в Мэрсе), до конца марта 20го, он не принимал участие в создании своего будущего болида? С учетом того, что Уильямс вообще остановился в развитии в том сезоне, мне очень слабо в это верится.
Он сидушку подгонял и на тестах ездил, это значит "принимал участие в создании"? Очевидно, участие Рассела было меньше, чем участие Хэмилтона
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Иван Алейников
Ответ irs118return
ну для люсфонов и кобыла невеста, давно проверенно))
Даже праймовый сэр и тапок в одной команде могли по разному выступить за одну команду. Подойдет ли болид, его развития под чьи приоритеты, атмосфера, инженеры. Много чего…
+3
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irs118return
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Ответ Endlessrace
Захожу значит в комментарии под этой новостью и вижу как почти все комментаторы в один голос говорят про то,как Рассел укатал Хэмилтона в прошлом году.Это довольно странно,учитывая то факт,что в квалификациях Рассел уступил 9-13,в гонках же победил 12-10.Это мало похоже на укатывание Хэмилтона.Или по мнению местных комментаторов проиграл=был слит в ноль.Да даже по очкам отрыв всего 35 очков,я не думаю что это прям очень много,если учитывать стабильное начало сезона у Рассела и неудачное у Хэмилтона.
а 7 кратность никак не учитывается да? по мнению местных свидетелей секты скилалюси он всю жизнь на ведре , и исключительно за счёт скилла стал 7кратным, а тут какой то Рассел из ульямс укатывает сыра в первый же год, причём играючи...
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irs118return
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Ответ Иван Алейников
Не показатель
ну для люсфонов и кобыла невеста, давно проверенно))
+6
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enot_max
Некоторые забывают, что болид может подходить под стиль вождения, а может не подходить. Если болид строят под конкретного гонщика, с его непосредственным участием, шанс того, что другой гонщик поедет так же быстро в том же сетапе, очень мал. Я уверен, что за рулем Рэд Булла, Макс укатает Льюиса, а за рулем Мерса, Льюис укатает Макса. Плюс, не забываем 2016, где роль сыграл обмен сторонами гаража. Каждая мелочь важна.
+5
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Санитар-волк
А зачем? По сути, уже давно в Ф1 нет команды, которая одинаково относилась бы к двум пилотам.

Иногда я думаю, что были бы интересны гонки на стандартизованных машинах, где все пилоты в равных условиях, но без заводских команд там не будет денег.
+3
0
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Michael_Monza
Ну это было бы знатное унижение для люси. Макс сейчас с отрывом от остального пелотона.
+6
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Иван Алейников
Ответ irs118return
зачем даже Макса брать , вон Рассел каждый уикенд возит мордой по асфальту липового, или прошлый год не показатель?)))
Не показатель
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Иван Алейников
Ответ irs118return
ну для люсфонов и кобыла невеста, давно проверенно))
Но разница должна быть минимальной. Имхо. Но это про более молодого Хэма. Потихоньку возраст берет свое. Скажите, а как же Алонсо? Я убежден, что в борьбе в 05-06 гг с Майклом он был быстрее, пусть и немного…
+2
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либеральный майдан
Ответ irs118return
так и было понизили, если хочешь унизили, поставили на место липового , или указали место , выбирай на вкус))
тогда отвечу твоими же словами: "У тебя проблемы с восприятием реальности"
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евгений рычков
Ответ irs118return
на равных там смотреть нечего , Маскс 21 году на заведомо слабом болиде диклассировал Люсю как гонщика и чемпиона, что ещё нужно ?)))
С какого перепуга на более слабом? До середины тапок был на более быстрой машине, в середине на равных и только в самом конце у Хэмилтона был более быстрый болид.
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Э М
В Феррари)
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irs118return
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Ответ либеральный майдан
Деклассировать- значит понизить в классе соперника. То есть одержать победу настолько явную и убедительную, превзойти соперника на две головы, уничтожить морально и показать, что на самом деле класс соперника на порядок ниже, чем он позиционирует. поэтому еще раз, не употребляй термины в которых не волокешь...где ты увидел деклассирование?деклассирование было Ферстаппена Хэмилтоном до 53 круга Абу Дхаби..а дальше был беспредел маси
так и было понизили, если хочешь унизили, поставили на место липового , или указали место , выбирай на вкус))
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Сергей Богатырёв
Ответ irs118return
про первый сезон я склоняюсь к тому что Алонсо был слит командой в угоду сенсации молодого пилота из Великобритании.
снова та же песня))) подписывают не просто гонщика, а чемпиона последних двух сезонов, чтобы его слить нубу))) Что вы там писали про мои детские представления?)))
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ALMANAC
Ответ juven
Хотелось би увидеть всех гонщиков в одинакових болидах
Это Ф2
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