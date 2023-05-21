Том Коронель: «Хотелось бы увидеть Ферстаппена и Хэмилтона за рулем одинаковых болидов, в одной команде»
Нидерландский гонщик Том Коронель рассказал, что хотел бы посмотреть на соперничество Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона в рамках выступлений за одну команду чемпионата.
«Мне крайне любопытно, что бы показала пара Макса и Хэмилтона. Хотелось бы увидеть их за рулем одинаковых болидов. Да, правда. И я знаю, что я такой не один – многим хочется узнать правду (кто же быстрее).
И если это действительно случится и Макс и Льюис окажутся в «Ред Булл»…просто дайте им бороться. Всем будет интересно, чем это закончится.
Что будет в остальных командах? В «Феррари» я бы посмотрел на Расселла и Норриса. В «Мерседесе» – на Пиастри и Албона.
Что с Сайнсом и Леклером? Мне кажется, у них уже был шанс. Могу сказать, что в какой-то момент с некоторыми людьми я понимаю, что с меня хватит. Смотря на то, какое количество ошибок он (Леклер) допустил. Не думаю, что такое количество ошибок может позволить себе гонщик, способный стать чемпионом «Ф-1», – рассказал Коронель.
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Маскс 21 году на заведомо слабом болиде диклассировал Люсю как гонщика и чемпиона, что ещё нужно ?)))
Иногда я думаю, что были бы интересны гонки на стандартизованных машинах, где все пилоты в равных условиях, но без заводских команд там не будет денег.