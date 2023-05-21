Том Коронель: «Хотелось бы увидеть Ферстаппена и Хэмилтона за рулем одинаковых болидов, в одной команде»

Нидерландский гонщик рассказал, что хотел бы посмотреть на соперничество и в рамках выступлений за одну команду чемпионата.

«Мне крайне любопытно, что бы показала пара Макса и Хэмилтона. Хотелось бы увидеть их за рулем одинаковых болидов. Да, правда. И я знаю, что я такой не один – многим хочется узнать правду (кто же быстрее).

И если это действительно случится и Макс и Льюис окажутся в « »…просто дайте им бороться. Всем будет интересно, чем это закончится.

Что будет в остальных командах? В «Феррари» я бы посмотрел на Расселла и Норриса. В « » – на Пиастри и Албона.

Что с Сайнсом и Леклером? Мне кажется, у них уже был шанс. Могу сказать, что в какой-то момент с некоторыми людьми я понимаю, что с меня хватит. Смотря на то, какое количество ошибок он (Леклер) допустил. Не думаю, что такое количество ошибок может позволить себе гонщик, способный стать чемпионом «Ф-1», – рассказал Коронель.

Перес, «Феррари» и «Макларен» крупно проиграли от срыва гонки «Ф-1» в Имоле. Трек отлично им подходил