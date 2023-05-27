Гран-при Монако-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Стролл – 3-й

Теги результаты Гран-при Монако Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Монте-Карло
27 мая 2023 года
3-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.12,776 (19 кругов)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,073 (24)
3. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,166 (19)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,485 (20)
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,620 (21)
6. Пьер Гасли («Альпин») +0,677 (24)
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,699 (19)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,710 (17)
9. Эстебан Окон («Альпин») +0,720 (18)
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,745 (20)
11. Джордж Расселл («Мерседес») +0,814 (18)
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,848 (13)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,874 (16)
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,921 (17)
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,962 (21)
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,962 (20)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,075 (19)
18. Алекс Албон («Уильямс») +1,154 (23)
19. Оскар Пиастри («Макларен») +1,222 (18)
20. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,411 (24)
 

Хэмилтон врезался в барьеры, 3-я практика остановлена красными флагами

Гран-при Монако-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

Гран-при Монако-2023. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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23 комментария

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Hardi
Хэмильтон в барьерах - он искал предел машины
Сайнс ошибся на сантиметр - дно, доезжала и т.д
Двойные стандарты и лицемерство коментаторов спортса (нормальных людей оскорбить не хотел, однако те про кого я написал поймут что это о них).
+26
-4
+22
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Михаил Надменный
Нууу, если учесть что Ало не собрал круг,то возможна небольшая интрига в квале ещё живёт
+4
0
+4
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Be_Fun
какие-то сумбурные практики, друг-друга в трафике блочат и не могут лучший круг собрать. Смешной момент когда сэр после вылета манерно расхаживал с руками за спиной изображая то ли сенатора Палпатина то ли Пей Мея из убить Билла, потом камеру на боксы редбула перевели и там тапок его передразнивал
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+4
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Ан Кот
Алонсо шифруется перед квалой
+3
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+3
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alex8895
Хэмилтон врезается в барьеры
Тото Вольфф: извини Льюис, мы забыли включить тебе автопилот.
+4
-2
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Incendier Deafening
Ответ Hardi
В 2021 он набрал больше очков чем Леклер, а также чаще был на подиуме. В 2022 подиумов у него было практически как у Леклера, очков моглы быть даже больше если бы не краш в Японии прямл перед красными флагами из-за дождя.
А сколько заслуженных побед у Сасайнса? Ах да, 0)
+3
-1
+2
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Игорь Горшков
Ответ Hardi
Хэмильтон в барьерах - он искал предел машины Сайнс ошибся на сантиметр - дно, доезжала и т.д Двойные стандарты и лицемерство коментаторов спортса (нормальных людей оскорбить не хотел, однако те про кого я написал поймут что это о них).
Уж не хэйтеркам Хэмильтона тут гнать про двойные стандарты. Столько грязи, расизма, обзывательств и показа своей сущности, нет ни у кого тут.
+12
-10
+2
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Grigpar
Ответ Михаил Надменный
Нууу, если учесть что Ало не собрал круг,то возможна небольшая интрига в квале ещё живёт
Да что-то мне кажется, что оба Быка еще накатить могут и сильно.
По факту Леклер, а не Алонсо, должен быть претендентом на поул, но и у него с настройками не ладится.
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Игорь Горшков
Ответ alex8895
Хэмилтон врезается в барьеры Тото Вольфф: извини Льюис, мы забыли включить тебе автопилот.
Аналитику вам в голове забыли включить.
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Grigpar
Ответ Ан Кот
Алонсо шифруется перед квалой
Он не шифруется, просто из-за траффика и аварий не смог нормальный круг поставить. Безусловно он будет ближе к лидерам. Тот же Стролл высоко заехал.
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Incendier Deafening
Ответ Hardi
1 засулуженная, Леклер сам не захотел ехать на пит стоп под ск в Велекобритании, и крыло он сам сломал.
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DelNord
Ответ Hardi
Кто сказал что я хейтер Хэмильтона? Я скорее болельщик Сайнза.
Тогда это плохая тактика - за счет критики одного пытаться оправдать другого.
Я с большой симпатией отношусь к Карлосу еще со времен ТР, но его реально сейчас мотает. А ведь его сила как раз в расчете.
А с откровенными лицемерами и примитивными хейтерами в комментах способ общаться только один - в ЧС. Нервы понадобятся на гонки. :)
+1
-1
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Hardi
Ответ Игорь Горшков
Уж не хэйтеркам Хэмильтона тут гнать про двойные стандарты. Столько грязи, расизма, обзывательств и показа своей сущности, нет ни у кого тут.
Кто сказал что я хейтер Хэмильтона? Я скорее болельщик Сайнза.
+1
-1
0
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Михаил Надменный
Ответ Grigpar
Да что-то мне кажется, что оба Быка еще накатить могут и сильно. По факту Леклер, а не Алонсо, должен быть претендентом на поул, но и у него с настройками не ладится.
Возможно, посмотрим. Мб и Феррари найдут настройки к квале
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Анатолий Зубков
Сэр перестарался в поиске предела скорости болида. Быстрейший сектор и стена. Эклера изобразил.
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alexus-1990
Ответ Rangawe
Какая-то пропасть между пилотами Макларен
лучше всё таки судить по квалификации или гонке. мы не знаем, может у них разные цели были на практику
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& Drew
У Ленса реальные шансы на успех...
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Rangawe
Какая-то пропасть между пилотами Макларен
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