Гран-при Монако-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Перес – 2-й, Стролл – 3-й
Монте-Карло
27 мая 2023 года
3-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.12,776 (19 кругов)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,073 (24)
3. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,166 (19)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,485 (20)
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,620 (21)
6. Пьер Гасли («Альпин») +0,677 (24)
7. Шарль Леклер («Феррари») +0,699 (19)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,710 (17)
9. Эстебан Окон («Альпин») +0,720 (18)
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,745 (20)
11. Джордж Расселл («Мерседес») +0,814 (18)
12. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,848 (13)
13. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,874 (16)
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,921 (17)
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +0,962 (21)
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,962 (20)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,075 (19)
18. Алекс Албон («Уильямс») +1,154 (23)
19. Оскар Пиастри («Макларен») +1,222 (18)
20. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,411 (24)
Хэмилтон врезался в барьеры, 3-я практика остановлена красными флагами
Гран-при Монако-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й
Гран-при Монако-2023. 1-я практика. Сайнс – 1-й, Алонсо – 2-й, Хэмилтон – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Сайнс ошибся на сантиметр - дно, доезжала и т.д
Двойные стандарты и лицемерство коментаторов спортса (нормальных людей оскорбить не хотел, однако те про кого я написал поймут что это о них).
Тото Вольфф: извини Льюис, мы забыли включить тебе автопилот.
По факту Леклер, а не Алонсо, должен быть претендентом на поул, но и у него с настройками не ладится.
Я с большой симпатией отношусь к Карлосу еще со времен ТР, но его реально сейчас мотает. А ведь его сила как раз в расчете.
А с откровенными лицемерами и примитивными хейтерами в комментах способ общаться только один - в ЧС. Нервы понадобятся на гонки. :)