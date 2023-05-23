Кристиан Хорнер о том, как блокировал свою ругань в Drive to Survive: «Говоришь: «Это вставить нельзя, тут деталь болида»

Кристиан Хорнер поделился лайфхаком по блокировке фрагментов в сериале от Netflix.

Руководитель « » является одним из главных действующих лиц в Drive to Survive.

«Надо помнить, что это ТВ-шоу, многие часы съемок. Проблема в том, что в начале дня на тебя вешают микрофон, появляются камеры. Камер вокруг так много, что ты не знаешь, какие относятся к Netflix, а какие – к чему-то еще, и забываешь о них.

В конце сезона тебе показывают отрывки с твоей командой. Контекст по отношению к соперникам не показывают, и ты думаешь: «Неужели я это сказал? Неужели я действительно предложил кому-то сходить на хутор?»

И в этот момент ты говоришь: «Это вставить нельзя, тут деталь болида», и это единственная карточка выхода из тюрьмы – сказать, что в кадре есть некая техническая интеллектуальная собственность, которую мы не хотим показывать», – объяснил на мероприятии, организованном Financial Times.

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