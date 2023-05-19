Другович, да Кошта, Дуэн и многие другие пилоты присоединились к списку участников виртуальной гонки в Имоле, которую организует Ферстаппен

Стал известен примерный состав участников виртуальной гонки в Имоле, организаторами которой является и киберспортивная команда «Редлайн».

Как сообщает RacingNews365, к составу участников на данный момент уже присоединились такие гонщики, как чемпион «Формулы Е» да Кошта и выступающий в той же серии .

Примут участие в заезде резервные пилоты «Астон Мартин» и «Альпин» (чемпион «Ф-2») и .

Также в гонке выступят и несколько других пилотов «Формулы-2»: Айюми Иваса, Исак Хаджар, Энцо Фиттипальди, Рихард Версхор и Джек Кроуфорд. Помимо них в списке участников есть гонщики «Формулы-3», австралийской серии Supercars и звезды симрейсинга.

Начало заезда запланировано на 16:30 по московскому времени в воскресенье, 21 мая. Однако то, на какой симрейсинг-платформе будет проходить соревнование, на данный момент остается неизвестным.

Ферстаппен примет участие в организации виртуальной гонки в Имоле