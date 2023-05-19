Другович, да Кошта, Дуэн и многие другие пилоты присоединились к списку участников виртуальной гонки в Имоле, которую организует Ферстаппен

Теги Формула-1 Формула-3 Формула-2 Антониу Феликс да Кошта Имола Формула E Макс Ферстаппен Оливер Роулэнд Рихард Версхор Энцо Фиттипальди Джек Дуэн Фелипе Другович Исак Хаджар Авто

Стал известен примерный состав участников виртуальной гонки в Имоле, организаторами которой является Макс Ферстаппен и киберспортивная команда «Редлайн».

Как сообщает RacingNews365, к составу участников на данный момент уже присоединились такие гонщики, как чемпион «Формулы Е» Антониу Феликс да Кошта и выступающий в той же серии Оливер Роулэнд.

Примут участие в заезде резервные пилоты «Астон Мартин» и «Альпин» Фелипе Другович (чемпион «Ф-2») и Джек Дуэн.

Также в гонке выступят и несколько других пилотов «Формулы-2»: Айюми Иваса, Исак Хаджар, Энцо Фиттипальди, Рихард Версхор и Джек Кроуфорд. Помимо них в списке участников есть гонщики «Формулы-3», австралийской серии Supercars и звезды симрейсинга.

Начало заезда запланировано на 16:30 по московскому времени в воскресенье, 21 мая. Однако то, на какой симрейсинг-платформе будет проходить соревнование, на данный момент остается неизвестным.

Ферстаппен примет участие в организации виртуальной гонки в Имоле

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Minuvert
Ответ Kudim41
самая идиотская идея в разделе ф-1 , которую я когда-либо видел!
Никаких самовозов, все в одинаковых условиях, денег можно подсобрать бедствующей Италии, победитель неочевиден, народ зрелище получит
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kudim41
Ответ Minuvert
Можно было бы провести виртуальную гонку среди пилотов Ф1 и раздать очки, хотя бы половинные. Трансляция платная, все деньги пострадавшим от наводнения
самая идиотская идея в разделе ф-1 , которую я когда-либо видел!
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Норрис будет участвовать?)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Фурсов
Ответ Minuvert
Никаких самовозов, все в одинаковых условиях, денег можно подсобрать бедствующей Италии, победитель неочевиден, народ зрелище получит
А дисконнект из-за провайдера тогда как сход засчитывать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jack 13th
Ответ Дмитрий Фурсов
А дисконнект из-за провайдера тогда как сход засчитывать?
Красные флаги и рестарт с тех мест, какие были до потери соединения, а отрывы на момент потери соединения плюсуются потом в конце гонки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий