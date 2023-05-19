Ферстаппен примет участие в организации виртуальной гонки в Имоле

Теги Ред Булл Формула-1 Имола Макс Ферстаппен Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вместе со свой киберспортивной командой «Редлайн» решили организовать онлайн соревнования вместо отмененного Гран-при Эмилии-Романьи.

Мероприятие, получившее название Real Racers Never Quit, пройдет в эти выходные. И гонка будет проводиться на виртуальной версии автодрома имени Энцо и Дино Феррари в Имоле.

На данный момент среди гонщиков «Формулы-1» свое участие в мероприятии подтвердил только Ферстаппен. Однако ожидается, что несколько других пилотов тоже присоединяться к соревнованию.

Начало заезда запланировано на 16:30 по московскому времени в воскресенье, 21 мая. Также пока остается неизвестным, на какой именно платформе будет проходить соревнование.

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3 комментария

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Андрей Бугаёв
Ответ cheriarin
Еще бы найти, где смотреть эти виртуальные покатушки. В отсутствие нормальной гонки я бы глянул :)
Скорее всего на твитч канале Redline будет трансляция. https://www.twitch.tv/teamredline
+6
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cheriarin
Еще бы найти, где смотреть эти виртуальные покатушки. В отсутствие нормальной гонки я бы глянул :)
+1
0
+1
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cheriarin
Ответ Андрей Бугаёв
Скорее всего на твитч канале Redline будет трансляция. https://www.twitch.tv/teamredline
Спасибо огромное, буду знать.
0
0
0
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