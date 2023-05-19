Ферстаппен примет участие в организации виртуальной гонки в Имоле

Пилот « » вместе со свой киберспортивной командой «Редлайн» решили организовать онлайн соревнования вместо отмененного -Романьи.

Мероприятие, получившее название Real Racers Never Quit, пройдет в эти выходные. И гонка будет проводиться на виртуальной версии автодрома имени Энцо и Дино Феррари в Имоле.

На данный момент среди гонщиков «Формулы-1» свое участие в мероприятии подтвердил только Ферстаппен. Однако ожидается, что несколько других пилотов тоже присоединяться к соревнованию.

Начало заезда запланировано на 16:30 по московскому времени в воскресенье, 21 мая. Также пока остается неизвестным, на какой именно платформе будет проходить соревнование.

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