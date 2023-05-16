Зак Браун: «Пиастри показал первые признаки будущего чемпиона мира»

Зак Браун сообщил о чемпионском потенциале новичка «Макларена» Оскара Пиастри.

Пиастри набрал четыре очка за первые пять этапов в «Формуле-1», у него напарника десять баллов.

«Мы очень впечатлены. Никаких больших ошибок не было. Он исследует пределы, и время от времени случаются блокировки. Но он никогда не был в Майами и на всех этих трассах, так что есть первые признаки будущего чемпиона мира. Нужно просто предоставить ему более быструю машину.

Он очень зрелый гонщик, очень сосредоточенный, с отличными техническими навыками. Не могу представить лучшего сочетания пилотов, чем Ландо [Норрис] и Оскар. фантастически выступает, обменивается временами с Ландо – такая борьба нам нужна», – заявил исполнительный директор « ».

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