Зак Браун: «Пиастри показал первые признаки будущего чемпиона мира»

Теги Макларен Формула-1 Зак Браун Ландо Норрис Гран-при Майами Оскар Пиастри Авто

Зак Браун сообщил о чемпионском потенциале новичка «Макларена» Оскара Пиастри.

Пиастри набрал четыре очка за первые пять этапов в «Формуле-1», у него напарника Ландо Норриса десять баллов.

«Мы очень впечатлены. Никаких больших ошибок не было. Он исследует пределы, и время от времени случаются блокировки. Но он никогда не был в Майами и на всех этих трассах, так что есть первые признаки будущего чемпиона мира. Нужно просто предоставить ему более быструю машину.

Он очень зрелый гонщик, очень сосредоточенный, с отличными техническими навыками. Не могу представить лучшего сочетания пилотов, чем Ландо [Норрис] и Оскар. Оскар фантастически выступает, обменивается временами с Ландо – такая борьба нам нужна», – заявил исполнительный директор «Макларена».

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4 комментария

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Орбит Орбит
для новичка на новых болидах большая проблема быстро вкатиться. и он действительно хорошо едет. талант точно есть. уже лучше чем капризный Рикардо.
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Incendier Deafening
Он показал, что ему предложили контракт в Ред Булл?
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d-kniga
Ой, ладно..
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Рнпрл Аари
Это конечно хорошо, а Макларен когда покажет первые признаки чемпионского болида?
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