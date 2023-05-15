Кристиан Хорнер о «Валькирии»: «Жемчужина Ньюи почти обанкротила «Астон Мартин»

Кристиан Хорнер рассказал о немыслимых затратах на производство гиперкара «Валькирия».

Автомобиль построила компания «Астон Мартин». Ключевую роль в проекте сыграл главный конструктор «Ред Булл» .

«Это был совершенно особенный опыт. Когда сотрудничаешь с производителем, даже с небольшим, как «Астон», главным фактором во всем являются затраты, разумеется. А с нашей стороны работал Эдриан Ньюи, который, наверное, даже не знает, где находится наш финансовый отдел.

Он создал невероятную, невероятную машину, которая почти обанкротила «Астон Мартин». Но какая же это жемчужина», – сообщил руководитель «Ред Булл» Financial Times.

Хорнер поделился информацией и о гиперкаре «Ред Булл» RB17:

«После всех уроков, которые мы извлекли благодаря «Валькирии», и, можно сказать, ограничений, мы поняли, что есть незавершенное дело. Так что мы объявили о создании RB17. По сути, мы спустили Эдриана с поводка и позволили ему создать совершенный гоночный автомобиль с соотношением мощности к массе, превышающей показатель нашего болида «Формулы-1».

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