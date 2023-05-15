Валентино Росси завоевал первый подиум в европейской серии GT

Семикратный чемпион премьер-класса в мотогонках Валентино Росси завершил в призах заезд GT World Challenge Europe.

Росси, выступающий в европейской серии с 2022 года, закончил вторую гонку Sprint Cup сезона-2023 на трассе «Брэндс-Хэтч» на втором месте. Валентино принял участие в заезде в одном экипаже с Максимом Мартеном – напарники уступили лишь Маттиа Друди и Рикардо Феллеру.

В июне экс-гонщик MotoGP впервые выступит в гонках поддержки «24 часов Ле-Мана» – серии «Кубок Ле-Мана».

Валентино Росси дебютирует на трассе «24 часов Ле-Мана» в гонках поддержки