  • Шарль Леклер о реверсивной решетке в «Ф-1»: «Не думаю, что нужно что-то заново изобретать»
Леклер отказался поддерживать идею реверсивной решетки в «Ф-1».

Пилот «Феррари» поделился мнением об идеях увеличить количество спринтов и ввести реверсивную решетку в «Ф-1».

«По моему мнению, сейчас у нас вполне достаточно спринтов, я бы не стал добавлять еще. Что касается реверсивной решетки… Не знаю. По крайней мере в обычном формате уик-энда она не нужна.  

Если говорить о спринтерском формате, то почему бы не попробовать ее в спринте – но мне все равно кажется, что реверсивная решетка не должна присутствовать в «Ф-1». По-моему, «Формуле-1» нужно остаться такой же, как сейчас. Не думаю, что нужно что-то заново изобретать», – сказал Леклер.

Рейтинг силы команд «Ф-1» после европейского сезона: «Ред Булл» вернулся?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
