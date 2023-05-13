Франц Тост: «Ферстаппен и Феттель – мои быстрейшие гонщики, но другие не были сильно медленнее»

Франц Тост выделил лучших гонщиков «Формулы-1», с которыми он работал.

В конце 2023 года Тост покинет пост руководителя «Альфа Таури» (ранее «Торо Россо») после 18 лет работы в команде.

«Конечно, вопрос легкий. Могу назвать , могу назвать . Они быстрейшие, иначе не выиграли бы столько гонок и чемпионатов, однако есть и другие пилоты. Они не были сильно медленнее, но, может, оказались не в то время не в той команде или что-то в таком духе. Но эти двое лучшие, безусловно.

Некоторые другие гонщики были очень быстры – к примеру, , , и сейчас Юки Цунода. Также были несколько пилотов, которые в свое время сильно прибавили. Они выступали за нашу команду, действовали очень профессионально и развились – это здорово», – сообщил Тост.

Тост покинет пост руководителя «Альфа Таури» в конце года – его заменит Мекьес. Новым исполнительным директором стал бывший генсек ФИА Байер