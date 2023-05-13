Кристиан Хорнер: «23 победы «Ред Булл» за сезон – это немыслимо»

Теги Феррари Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Кристиан Хорнер оценил шансы «Ред Булл» установить вечный рекорд «Формулы-1».

Австрийская команда выиграла пять стартовых гонок 2023 года. Пока никому не удавалось победить во всех гонках сезона. В последние десятилетия ближе всего к достижению подобрался «Макларен», выигравший 15 из 16 Гран-при в 1988 году.

«Это невероятно трудная задача. Будут гонки на городских трассах, влияние погоды, надежности, стратегии, элемент везения. На мой взгляд, 23 победы – это немыслимо.

Мы выиграли первые пять гонок, и это уже с отрывом наш лучший старт сезона. Мы будем подходить к каждой гонке по отдельности, а не думать о 23 победах.

Впереди европейская часть сезона, когда прибывают первые большие обновления. Говорят о совершенно новой машине «Мерседеса», «Феррари» готовит новинки. Сезон только начался, и очень легко оторваться от реальности, рассуждая о том, что происходит прямо здесь и прямо сейчас. Уверен, пелотон будет лишь сближаться», – сообщил руководитель «Ред Булл».

Кристиан Хорнер: «5 побед и 4 дубля «Ред Булл» – где остальные команды?»

Мартин Брандл: «Нельзя исключать, что «Ред Булл выиграет все 23 гонки. Отличный болид остается отличным что в Монце, что в Монако»

4 комментария

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Рнпрл Аари
Ну с таким преимуществом вполне реально если одному пилоту гонку испортят то второй победит. А так все будет зависеть от гонки обновлений понятно что РБ тоже на месте не стоит, но потенциала на прогресс у них меньше чем у других команд. Еще неясно что за шины в Сильвер привезут, если они будут живучими то Феррари сможет больше атаковать и приблизится к РБ
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The Stig
Штука в том, что современные правила Ф-1 максимально способствуют такому рекорду:
- обязательное использование 2х типов резины математически сокращает число возможных ошибок у лидеров и хитрых тактических решений для преследователей
- отсутствие дозаправок не позволяет варьировать тактику посредством "игры" с объемом залитого топлива
- борьба за надежность минимизировала число сходов по техническим причинам, если не брать обычно самое начало сезона, а пример Хэмилтона в Бразилии 2021 показывает, что штрафы за перерасход агрегатов к концу сезона - не панацея
- в дождь гоняются все реже и реже, а именно он делал многие гонки незабываемыми

Нам остается только надеяться на прогресс преследователей, несильный дождь и непредсказуемые форс-мажоры.
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Кирилл Конопельченко
Вообще смело с таким преимуществом. Быки всегда идеально привозят обновления и болид будет только сильнее.
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