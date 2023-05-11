Лоусон, а не Риккардо – главный кандидат на место в «Альфа Таури» в случае разрыва с де Врисом (ESPN)
Место Ника де Вриса в «Альфа Таури» под угрозой.
Нидерландский гонщик не заработал ни одного очка в 2023 году и не поднимался выше 14-го места, в то время как его партнер Юки Цунода завершил все гонки сезона на 10-м или 11-м местах.
Как ранее сообщили несколько изданий, в частности, итальянская версия Motorsport.com, советник «Ред Булл» Гельмут Марко потребовал от де Вриса улучшений. Утверждалось, что отсутствие прогресса к Гран-при Испании (2-4 июня) сделает шансы на уход Ника «очень высокими», а его место может занять Даниэль Риккардо. Третий пилот «Ред Булл» недавно прошел подгонку сиденья в Фаэнце.
ESPN опровергает информацию о том, что Риккардо может вернуться на решетку «Формулы-1» в ближайшие недели. Источники канала утверждают, что кандидатура австралийца не рассматривается, а главным претендентом на место в «Альфа Таури» в случае разрыва с новичком «Формулы-1» стал бы юниор Лиам Лоусон.
В то же время канал подтверждает, что руководство «Ред Булл» «разочаровано» формой де Вриса. Риккардо действительно прошел подгонку сиденья в «Альфа Таури» перед Гран-при Майами. Это было сделано за закрытыми дверями, что предотвратить распространение слухов о возможных выступлениях Дэна за итальянский коллектив.
Риккардо высказывал желание выступать в 2024 году, однако хочет присоединиться к топ-команде. Контракт Даниэля с «Ред Булл» подразумевает только роль резервиста и дополнительные маркетинговые обязанности.
Риккардо может заменить де Вриса в «Альфа Таури», если Ник не прибавит к июню. Даниэль прошел подгонку сиденья (It.motorsport)
Лиам в совершенно разных сериях - Ф2, ДТМ, СуперФормула начинал каждый раз с победы в дебютной гонке. Будет забавно, если и в Ф1 традиция продолжится.