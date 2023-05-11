Лоусон, а не Риккардо – главный кандидат на место в «Альфа Таури» в случае разрыва с де Врисом (ESPN)

Теги Гран-при Испании Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Даниэль Риккардо Ник де Врис Гран-при Майами Лиам Лоусон Авто

Место Ника де Вриса в «Альфа Таури» под угрозой.

Нидерландский гонщик не заработал ни одного очка в 2023 году и не поднимался выше 14-го места, в то время как его партнер Юки Цунода завершил все гонки сезона на 10-м или 11-м местах.

Как ранее сообщили несколько изданий, в частности, итальянская версия Motorsport.com, советник «Ред Булл» Гельмут Марко потребовал от де Вриса улучшений. Утверждалось, что отсутствие прогресса к Гран-при Испании (2-4 июня) сделает шансы на уход Ника «очень высокими», а его место может занять Даниэль Риккардо. Третий пилот «Ред Булл» недавно прошел подгонку сиденья в Фаэнце.

ESPN опровергает информацию о том, что Риккардо может вернуться на решетку «Формулы-1» в ближайшие недели. Источники канала утверждают, что кандидатура австралийца не рассматривается, а главным претендентом на место в «Альфа Таури» в случае разрыва с новичком «Формулы-1» стал бы юниор Лиам Лоусон.

В то же время канал подтверждает, что руководство «Ред Булл» «разочаровано» формой де Вриса. Риккардо действительно прошел подгонку сиденья в «Альфа Таури» перед Гран-при Майами. Это было сделано за закрытыми дверями, что предотвратить распространение слухов о возможных выступлениях Дэна за итальянский коллектив.

Риккардо высказывал желание выступать в 2024 году, однако хочет присоединиться к топ-команде. Контракт Даниэля с «Ред Булл» подразумевает только роль резервиста и дополнительные маркетинговые обязанности.

Риккардо может заменить де Вриса в «Альфа Таури», если Ник не прибавит к июню. Даниэль прошел подгонку сиденья (It.motorsport)

10 комментариев

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Lordk
Ответ Алексей Гусев
а Цунода то почему незаменим?
Едет хорошо и быстрее напарника.
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Mortimer1
Ответ Алексей Гусев
а Цунода то почему незаменим?
Цунода едет лучше и лучше год от года
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Максим Макеев
а зачем ему подгонка сиденья если он не поедет?
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Анатолий Козаренко
"Риккардо недавно посетил базу «Альфа Таури» в Фаэнце и прошел подгонку сиденья. Пока что данный факт связан лишь с тем, что Дэн может выполнять обязанности резервиста в сестринской команде «Ред Булл». В то же время издание сообщает, что в паддоке циркулируют слухи о возможной замене новичка итальянской команды Ника де Вриса на Риккардо, причем перестановки могут произойти в ближайшие недели".
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voroninboris
Совершенно правильно. Если бы речь шла о РБ, где надо взять и сразу поехать за подиумами, то выбор в пользу Дэна был бы понятен. А в АТ надо молодежь сажать.
Лиам в совершенно разных сериях - Ф2, ДТМ, СуперФормула начинал каждый раз с победы в дебютной гонке. Будет забавно, если и в Ф1 традиция продолжится.
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Элхан Дюшеев
Ответ Максим Макеев
а зачем ему подгонка сиденья если он не поедет?
Он как бы резервный гонщик у РБ, соответственно его можно посадить и в болид АТ при необходимости
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Jan Vorontsov
Ответ Алексей Гусев
постоянно теряя места в борьбе, если вообще доезжает...
Ну извините что на Альфа Таури места особо не повыигрываешь, но др Марко смотрит гонки глазом, а не как ты, поэтому о замене речи пока вообще не идёт.
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