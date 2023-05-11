Риккардо может заменить де Вриса в «Альфа Таури», если Ник не прибавит к июню. Даниэль прошел подгонку сиденья (It.motorsport)

Теги возможные переходы Гран-при Испании Макларен Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Формула-2 Даниэль Риккардо Формула E Ник де Врис Юки Цунода Авто

Даниэль Риккардо может вернуться на решетку «Формулы-1» в ближайшее время.

После неудачного периода в «Макларене» австралиец перешел в «Ред Булл», где стал третьим пилотом с 2023 года.

Как сообщает It.motorsport.com, Риккардо недавно посетил базу «Альфа Таури» в Фаэнце и прошел подгонку сиденья. Пока что данный факт связан лишь с тем, что Дэн может выполнять обязанности резервиста в сестринской команде «Ред Булл».

В то же время издание сообщает, что в паддоке циркулируют слухи о возможной замене новичка итальянской команды Ника де Вриса на Риккардо, причем перестановки могут произойти в ближайшие недели. Пока что результаты чемпиона «Формулы-2» и «Формулы E» не впечатляют: Де Врис не финишировал выше 14-й позиции и занимает последнюю строчку в чемпионате с нулем очков, а его напарник Юки Цунода дважды попадал в топ-10 и не опускался ниже 11-го места.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко выдвинул ультиматум нидерландскому гонщику, утверждают источники. Ник должен улучшить выступления к Гран-при Испании (2-4 июня), иначе шансы потерять место будут «очень высокими».

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24 комментария

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Мадина Уйгурова
Ну кстати это вполне реально. мы все знаем как в Ред Булл высаживают пилотов посреди сезона если те не едут.
+20
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Алексей Синяков
Ответ Batt Monner
И это 3 года обещанных молодому пилоту от Тоста?
Разве что по опыту в ф1 де Врис молодой, так-то ему 28 уже...
+11
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Minuvert
Ответ Batt Monner
И это 3 года обещанных молодому пилоту от Тоста?
Тоста самого в конце года подвинут, можно обещать все что угодно
+8
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+8
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El_loco_97
Ответ Алексей Синяков
Жаль де Вриса, так долго ждал свой шанс в ф1. Ведь результаты в других сериях очень даже достойны
Ну, в ф-2 его ближайшим конкурентом был Латифи...
+6
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Андрей Омельянович
Ответ swarden
Зачем только это Рикьярдо
чтобы быть в тонусе и не в роли запасного. С его эго он сотрудник PR и маркетинга
+6
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Batt Monner
И это 3 года обещанных молодому пилоту от Тоста?
+7
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Lordk
Ответ Batt Monner
И это 3 года обещанных молодому пилоту от Тоста?
Тост не обещает и не может обещать три года (состав пилотов не он выбирает). Тост лишь всегда говорит, что новичкам в Ф1 надо давать 2-3 года, но не он решает давать ли это время или нет.
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RusSt
Риккардо в апреле: я не хочу начинать сначала
Риккардо в июне: начинает сначала
+4
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Имя Фамилия
Ответ El_loco_97
Ну, в ф-2 его ближайшим конкурентом был Латифи...
Дождевая Легенда
+3
0
+3
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Hans_Zimmer
Ответ Batt Monner
И это 3 года обещанных молодому пилоту от Тоста?
В каком месте он молодой?
+2
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Alexey Konev
Ответ swarden
Зачем только это Рикьярдо
странный вопрос. наверно, затем что Рик сишьно сливал два года молодому Норису, и если он хочет продолжить выступать в Ф-1, то ему нужно показывать скорость.

другой вопрос зачем им это нужно, только если они надятся что скорость у Рика вернется и они смогут его использовать в качестве вторикелы для Ферстапена
+2
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swarden
Зачем только это Рикьярдо
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PamcuK
Ответ Alexey Konev
странный вопрос. наверно, затем что Рик сишьно сливал два года молодому Норису, и если он хочет продолжить выступать в Ф-1, то ему нужно показывать скорость. другой вопрос зачем им это нужно, только если они надятся что скорость у Рика вернется и они смогут его использовать в качестве вторикелы для Ферстапена
Если Рик нормально поедет, они могут по нему молодых пилотов оценивать. Тем более, что сейчас у них талантов не так много, чтобы оба места под них использовать.

Смог на дистанции сезона обогнать Рика - на повышение в РБ, не смог - до свидания, пробуем нового
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Luca di Montezemolo
А рик будет требовать 10 млн за катание в АТ ? А вообще типичный марко, скорее всего де врис от такого еще хуже поедет.
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Vano32rus
Эх, а всё так хорошо начиналось..
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Алексей Синяков
Жаль де Вриса, так долго ждал свой шанс в ф1. Ведь результаты в других сериях очень даже достойны
+4
-3
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timx
Рикардо обнулился. Возможно, если спонсоры есть
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Не очень веселый молочник
Зачем это и ему и им? Ведь даже если возьмут, то это затыкание дыры до след сезона (при условии, что он покажет хоть что-то )
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Рнпрл Аари
Да нее, невыгодно ни для АТ ни для Рика, Я думаю Нику дадут сезон докатать а там если не поедет с ф2 кого нибудь поднимут
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Ascari
Ну если бы это было правдой, Марко уже бы давно об этом сказал сам. Он человек жёсткий и прямолинейный. Да и толку от Рика в АТ? Представляете если он ещё и Цуноде проиграет?
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Алексей Синяков
Ответ Имя Фамилия
Дождевая Легенда
человек дождя
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PamcuK
Ответ RusSt
Риккардо в апреле: я не хочу начинать сначала Риккардо в июне: начинает сначала
Ну тут либо начинать сначала либо заканчивать:)
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RusSt
Ответ PamcuK
Ну тут либо начинать сначала либо заканчивать:)
Так и есть. Просто после этих слов может оказаться фактически как раз в той команде в которой начинал
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