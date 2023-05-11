Риккардо может заменить де Вриса в «Альфа Таури», если Ник не прибавит к июню. Даниэль прошел подгонку сиденья (It.motorsport)

Даниэль Риккардо может вернуться на решетку «Формулы-1» в ближайшее время.

После неудачного периода в « » австралиец перешел в «Ред Булл», где стал третьим пилотом с 2023 года.

Как сообщает It.motorsport.com, Риккардо недавно посетил базу « » в Фаэнце и прошел подгонку сиденья. Пока что данный факт связан лишь с тем, что Дэн может выполнять обязанности резервиста в сестринской команде «Ред Булл».

В то же время издание сообщает, что в паддоке циркулируют слухи о возможной замене новичка итальянской команды Ника де Вриса на Риккардо, причем перестановки могут произойти в ближайшие недели. Пока что результаты чемпиона «Формулы-2» и « » не впечатляют: Де Врис не финишировал выше 14-й позиции и занимает последнюю строчку в чемпионате с нулем очков, а его напарник дважды попадал в топ-10 и не опускался ниже 11-го места.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко выдвинул ультиматум нидерландскому гонщику, утверждают источники. Ник должен улучшить выступления к Гран-при Испании (2-4 июня), иначе шансы потерять место будут «очень высокими».

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