Риккардо выступит за «Ред Булл» на шинных тестах в Сильверстоуне: «Рад возможности сесть за руль настоящего болида и напомнить команде о себе»

Резервный пилот « » выступит за команду на шинных тестах на « ».

Риккардо будет работать за рулем болида RB19, тесты пройдут в июле.

«Я уже много работал на симуляторе, а за рулем болида RB19 я окажусь в июле, после гонки на «Сильверстоуне» – я буду участвовать с шинных тестах « ».

После этого, может быть, проведу еще и тесты в Монце, в сентябре. Так что еще пара месяцев – и я узнаю, каково гонять на этом болиде.

Разумеется, я рад возможности сесть за руль быстрой машины – при этом машины, которая, возможно, по-прежнему мне знакома. Ведь в симуляторе ощущения передаются достаточно точно.

Но в целом я просто рад возможности сесть за руль настоящего болида и попробовать напомнить о себе команде, вместе с которой в свое время добился больших успехов, и показать, что я все еще способен быть быстрым.

Сейчас я всем доволен. Значит ли это, что я буду счастлив и дальше заниматься этим ближайшие два-три года? Наверное, нет. Но для этого года такая возможность – это здорово. Я хочу…ну, прямо сейчас я хочу вернуться на стартовую решетку в следующем году. Я чувствую, что в «Ф-1» у меня осталось незаконченное дело. Так что я остаюсь в курсе событий, готовлюсь и все такое», – рассказал Риккардо.

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