Риккардо выступит за «Ред Булл» на шинных тестах в Сильверстоуне: «Рад возможности сесть за руль настоящего болида и напомнить команде о себе»

Теги Ред Булл тесты Формула-1 Сильверстоун Пирелли Формула-1 Даниэль Риккардо Авто

Резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо выступит за команду на шинных тестах на «Сильверстоуне».

Риккардо будет работать за рулем болида RB19, тесты пройдут в июле.

«Я уже много работал на симуляторе, а за рулем болида RB19 я окажусь в июле, после гонки на «Сильверстоуне» – я буду участвовать с шинных тестах «Пирелли».

После этого, может быть, проведу еще и тесты в Монце, в сентябре. Так что еще пара месяцев – и я узнаю, каково гонять на этом болиде.

Разумеется, я рад возможности сесть за руль быстрой машины – при этом машины, которая, возможно, по-прежнему мне знакома. Ведь в симуляторе ощущения передаются достаточно точно.

Но в целом я просто рад возможности сесть за руль настоящего болида и попробовать напомнить о себе команде, вместе с которой в свое время добился больших успехов, и показать, что я все еще способен быть быстрым.

Сейчас я всем доволен. Значит ли это, что я буду счастлив и дальше заниматься этим ближайшие два-три года? Наверное, нет. Но для этого года такая возможность – это здорово. Я хочу…ну, прямо сейчас я хочу вернуться на стартовую решетку в следующем году. Я чувствую, что в «Ф-1» у меня осталось незаконченное дело. Так что я остаюсь в курсе событий, готовлюсь и все такое», – рассказал Риккардо.

Поп-культура США пожирает «Ф-1»: презы как в НБА, постеры как в НФЛ, официальный рэп-гимн с Lil Wayne и промо с Вином Дизелем

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Рику надо бы цепляться за каждую возможность и выкладываться по максимуму, тогда может и боевым пилотом сесть шансы будут, в РБ вряд-ли его повысят там он скорее для медийки а вот другие команды могут и присмотреться
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий