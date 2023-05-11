«Индикар» призвал «Ф-1» не нарушать права на фразу «Величайшее гоночное зрелище»: «Фанаты знают, что это полная фигня»

«Индикару» не понравилось использование своей фирменной фразы в «Формуле-1».

Об этом рассказал исполнительный директор компании «Пенске» Марк Майлз. Фирма является владельцем « » и трассы «Индианаполис».

Во время представления гонщиков «Ф-1» на Гран-при Майами LL Cool J обратился к зрителям.

«Как дела, Майами? Позвольте представить 20 лучших пилотов в мире. Это величайшее зрелище в автоспорте. Это « », – произнес американский рэпер.

Майлз написал боссам «Либерти Медиа», владеющей «Ф-1», призвав их прекратить поведение, которое можно расценить как потенциальное нарушение прав на товарный знак. Автодром «Индианаполис» владеет фразами, относящимися к гонке «500 миль Индианаполиса» и самому автодрому – «Величайшее гоночное зрелище» и «Гоночная столица мира».

«[В «Либерти Медиа»] сказали: «Мы не хотели вам навредить».

Я слышал [фразу] и подумал: «Могу поспорить, фанаты гонок знают, что это полная фигня». «Величайшее гоночное зрелище» по всем параметрам проходит прямо здесь [в Индианаполисе] в мае.

Я не ожидаю, что подобное продолжится. Мы немного пообщались, когда такое всплыло по поводу Вегаса, очень неформально и кратко, так что меня удивило [то, что случилось на Гран-при Майами]. Но я не думаю, что это их стиль работы», – заявил босс « ».

Майлз подчеркнул, что не подозревает руководителя «Ф-1» в причастности к происшествию:

«Не знаю, какая цепочка людей привела к тому, что фраза была озвучена, но вряд ли она пришла с самого верха. Я не считаю это политикой корпорации, учитывая наши отношения».

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