«Индикар» призвал «Ф-1» не нарушать права на фразу «Величайшее гоночное зрелище»: «Фанаты знают, что это полная фигня»
«Индикару» не понравилось использование своей фирменной фразы в «Формуле-1».
Об этом рассказал исполнительный директор компании «Пенске» Марк Майлз. Фирма является владельцем «Индикара» и трассы «Индианаполис».
Во время представления гонщиков «Ф-1» на Гран-при Майами LL Cool J обратился к зрителям.
«Как дела, Майами? Позвольте представить 20 лучших пилотов в мире. Это величайшее зрелище в автоспорте. Это «Формула-1», – произнес американский рэпер.
Майлз написал боссам «Либерти Медиа», владеющей «Ф-1», призвав их прекратить поведение, которое можно расценить как потенциальное нарушение прав на товарный знак. Автодром «Индианаполис» владеет фразами, относящимися к гонке «500 миль Индианаполиса» и самому автодрому – «Величайшее гоночное зрелище» и «Гоночная столица мира».
«[В «Либерти Медиа»] сказали: «Мы не хотели вам навредить».
Я слышал [фразу] и подумал: «Могу поспорить, фанаты гонок знают, что это полная фигня». «Величайшее гоночное зрелище» по всем параметрам проходит прямо здесь [в Индианаполисе] в мае.
Я не ожидаю, что подобное продолжится. Мы немного пообщались, когда такое всплыло по поводу Вегаса, очень неформально и кратко, так что меня удивило [то, что случилось на Гран-при Майами]. Но я не думаю, что это их стиль работы», – заявил босс «Пенске».
Майлз подчеркнул, что не подозревает руководителя «Ф-1» Стефано Доменикали в причастности к происшествию:
«Не знаю, какая цепочка людей привела к тому, что фраза была озвучена, но вряд ли она пришла с самого верха. Я не считаю это политикой корпорации, учитывая наши отношения».
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Что же если Инди это лучшие гонки на свете, Андретти, General Motors в лице Cadillac так сильно хотят в эту Ф1?