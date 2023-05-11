«Индикар» призвал «Ф-1» не нарушать права на фразу «Величайшее гоночное зрелище»: «Фанаты знают, что это полная фигня»

Теги Индикар Стефано Доменикали Формула-1 Пенске 500 миль Индианаполиса Индианаполис Гран-при Майами Гран-при Лас-Вегаса Авто

«Индикару» не понравилось использование своей фирменной фразы в «Формуле-1».

Об этом рассказал исполнительный директор компании «Пенске» Марк Майлз. Фирма является владельцем «Индикара» и трассы «Индианаполис».

Во время представления гонщиков «Ф-1» на Гран-при Майами LL Cool J обратился к зрителям.

«Как дела, Майами? Позвольте представить 20 лучших пилотов в мире. Это величайшее зрелище в автоспорте. Это «Формула-1», – произнес американский рэпер.

Майлз написал боссам «Либерти Медиа», владеющей «Ф-1», призвав их прекратить поведение, которое можно расценить как потенциальное нарушение прав на товарный знак. Автодром «Индианаполис» владеет фразами, относящимися к гонке «500 миль Индианаполиса» и самому автодрому – «Величайшее гоночное зрелище» и «Гоночная столица мира».

«[В «Либерти Медиа»] сказали: «Мы не хотели вам навредить».

Я слышал [фразу] и подумал: «Могу поспорить, фанаты гонок знают, что это полная фигня». «Величайшее гоночное зрелище» по всем параметрам проходит прямо здесь [в Индианаполисе] в мае.

Я не ожидаю, что подобное продолжится. Мы немного пообщались, когда такое всплыло по поводу Вегаса, очень неформально и кратко, так что меня удивило [то, что случилось на Гран-при Майами]. Но я не думаю, что это их стиль работы», – заявил босс «Пенске».

Майлз подчеркнул, что не подозревает руководителя «Ф-1» Стефано Доменикали в причастности к происшествию:

«Не знаю, какая цепочка людей привела к тому, что фраза была озвучена, но вряд ли она пришла с самого верха. Я не считаю это политикой корпорации, учитывая наши отношения».

Алонсо похвалил напарника по радио за классный обгон – это Фернандо следит за гонкой по ТВ-экранам в поворотах!

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Мозалевский
Если перехайпованная гонка на овале, под которую только спать можно - это величайшее гоночное зрелище, то вилки самовоз
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
うちはイタチ
гонки по овалу на неком подобии болидов ф1 - величайшее гоночное зрелище? забавно)))
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vizl
"Величайшее гоночное зрелище" и "Это величайшее зрелище в автоспорте" это разные фразы, какое может быть нарушение прав?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Второй глаз Ватноглазого Джо
Ответ うちはイタチ
гонки по овалу на неком подобии болидов ф1 - величайшее гоночное зрелище? забавно)))
Ну, некоторые и дрэг смотрят, а особо утонченные - даже трактор пуллинг. Своя тонкая прослойка и̶з̶в̶р̶а̶щ̶е̶н̶ц̶е̶в̶ ценителей прекрасного найдется везде ))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Формула 1 безусловно заслуживает критики за многие вещи, но как же американцы любят превозносить свое.

Что же если Инди это лучшие гонки на свете, Андретти, General Motors в лице Cadillac так сильно хотят в эту Ф1?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ascari
Ну а что, индикар в своём праве. Фраза является товарным знаком серии, а амеры любят судится. Ещё и Либерти американцы, за такое можно больше отсудить. Да и если уж быть откровенным, то Ф1 уже давно очень скучное действо с искусственными обгонами и непонятной экономией и лозунгами о экологии (которую сами же и не соблюдают)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ко
Американцы со своими правами постоянно доходят до маразма
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
doctor.morge
Пригласили вести мероприятие рэпера - получите результат:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.BadGuy
Щас Либерти купят Индикар вместе с фразой, и будут делать что хотят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Minuvert
Ответ M93
Формула 1 безусловно заслуживает критики за многие вещи, но как же американцы любят превозносить свое. Что же если Инди это лучшие гонки на свете, Андретти, General Motors в лице Cadillac так сильно хотят в эту Ф1?
Может тут потенциальный пирог побольше для делёжки?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий