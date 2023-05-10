Алекс Албон: «Сейчас наша машина занимает 9-10 место по скорости в пелотоне, такова реальность для «Уильямса»

Теги Уильямс Формула-1 Александр Албон Гран-при Майами Авто

Пилот «Уильямса» Алекс Албон признал, что его результат на Гран-при Майами отражает текущее положение команды. Албон стартовал в гонке 11-м, но по ходу заезда мало что сумел сделать и закончил гонку 14-м.

«У нас просто не было темпа, так что мы пробовали разные варианты. Я действительно считаю, что сейчас наша машина занимает 9-10 место по скорости в пелотоне. Такова реальность – и мы просто стараемся выжать максимум на каждом Гран-при.

И на трассах, где шины сильно нагреваются и начинают быстро изнашиваться, проявляются слабые стороны болида «Уильямса». Ярким примером стала гонка в Майами. Хотя обычно такие условия нам подходят.

При этом в гонке я был слишком медленным на одном участке трассы, который на самом деле нужно проходить быстро. Это седьмой поворот. Если ты проходишь его медленно, то обычно уже не попадаешь в зону DRS», – рассказал Албон.

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1 комментарий

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Maxxxim87
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