Тото Вольфф об обновлениях в Имоле: «Сомневаюсь, что «Мерседес» получит прибавку в полсекунды»

Тото Вольфф объяснил, чего ждать от обновлений «Мерседеса» в Имоле.

Команда собирается привезти новые детали на -Романьи, который пройдет с 19 по 21 мая.

«Надо контролировать собственные ожидания, потому что мы привезем пакет обновлений – новые детали подвески, корпуса и некоторые другие вещи.

Но за 15 лет в «Ф-1» я никогда не видел панацеи, которая внезапно дает прибавку в полсекунды. Так что я очень сомневаюсь, что подобное произойдет сейчас.

Но я с нетерпением жду, что мы исключим из уравнения некоторые переменные – на наш взгляд, мы не понимаем какие-то вещи в болиде. Надеюсь, мы получим более стабильную технику и увидим точку отсчета, от которой можно будет отталкиваться.

Мы пытаемся увеличить прижимную силу и улучшить механическую платформу. Мы внедряем новый корпус, новое днище, новую подвеску. Это довольно серьезно, большая хирургическая работа. В виртуальном мире мы многому научились, и там времена хорошие.

Поэтому обновление поможет нам выбрать направление и понять различные аспекты, которые, как мы считаем, могут влиять на то, что машину настолько неприятно пилотировать», – сообщил исполнительный директор « ».

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