Тото Вольфф об обновлениях в Имоле: «Сомневаюсь, что «Мерседес» получит прибавку в полсекунды»
Тото Вольфф объяснил, чего ждать от обновлений «Мерседеса» в Имоле.
Команда собирается привезти новые детали на Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдет с 19 по 21 мая.
«Надо контролировать собственные ожидания, потому что мы привезем пакет обновлений – новые детали подвески, корпуса и некоторые другие вещи.
Но за 15 лет в «Ф-1» я никогда не видел панацеи, которая внезапно дает прибавку в полсекунды. Так что я очень сомневаюсь, что подобное произойдет сейчас.
Но я с нетерпением жду, что мы исключим из уравнения некоторые переменные – на наш взгляд, мы не понимаем какие-то вещи в болиде. Надеюсь, мы получим более стабильную технику и увидим точку отсчета, от которой можно будет отталкиваться.
Мы пытаемся увеличить прижимную силу и улучшить механическую платформу. Мы внедряем новый корпус, новое днище, новую подвеску. Это довольно серьезно, большая хирургическая работа. В виртуальном мире мы многому научились, и там времена хорошие.
Поэтому обновление поможет нам выбрать направление и понять различные аспекты, которые, как мы считаем, могут влиять на то, что машину настолько неприятно пилотировать», – сообщил исполнительный директор «Мерседеса».
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P.S. Тем кто собирается тут писать про эру Мерседес, сразу ответ. Регламент менялся с целью сделать гонки более зрелищными, с обгонами и так далее. В итоге сделали аналог 2014-17 годов, то бишь шило на мило, только обгонов стало еще меньше, а зрелищные гонки получаются только тогда, когда происходит какой-то замес, который никак не связан с регламентом. Что половину прошлого сезона не смотрел, что не буду больше половины этого смотреть. Судя по количеству комментариев в ветке «Формулы 1», очевидно так поступил не только я, что, собственно логично.
Я смотрю Ф1 с 2003 года. Как бы просмотр изначально не был завязан на одном лишь Мерседесе.
По поводу всегда была такой. Я смотрю формулу с 99 года и даже в эру Феррари было лишь пару лет доминирования фур, а в остальном была борьба с Маклареном, Вильямсом и Рено.
А потом понеслась. Ред Булл, Мерседес и сейчас опять Ред Булл. Интересно сейчас смотреть?
Если из итогового протокола убрать фамилии и команды, а оставить только отрывы, то что конкретно привнес новый регламент?