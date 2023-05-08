Тото Вольфф об обновлениях в Имоле: «Сомневаюсь, что «Мерседес» получит прибавку в полсекунды»

Теги Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Тото Вольфф объяснил, чего ждать от обновлений «Мерседеса» в Имоле.

Команда собирается привезти новые детали на Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдет с 19 по 21 мая.

«Надо контролировать собственные ожидания, потому что мы привезем пакет обновлений – новые детали подвески, корпуса и некоторые другие вещи.

Но за 15 лет в «Ф-1» я никогда не видел панацеи, которая внезапно дает прибавку в полсекунды. Так что я очень сомневаюсь, что подобное произойдет сейчас.

Но я с нетерпением жду, что мы исключим из уравнения некоторые переменные – на наш взгляд, мы не понимаем какие-то вещи в болиде. Надеюсь, мы получим более стабильную технику и увидим точку отсчета, от которой можно будет отталкиваться.

Мы пытаемся увеличить прижимную силу и улучшить механическую платформу. Мы внедряем новый корпус, новое днище, новую подвеску. Это довольно серьезно, большая хирургическая работа. В виртуальном мире мы многому научились, и там времена хорошие.

Поэтому обновление поможет нам выбрать направление и понять различные аспекты, которые, как мы считаем, могут влиять на то, что машину настолько неприятно пилотировать», – сообщил исполнительный директор «Мерседеса».

Льюис Хэмилтон: «Я совершил пару отличных обгонов – ради этого и живу»

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dvdvdv vsdvdsvsdv
ФИА такие интересные, в 2021 году была равная борьба двух команд, плюс Феррари была близко. Эти шакалы меняют регламент тем самым создав новый самовоз. А потом эти же клоуны жалуются, что в США люди не ходят на гонки. Так, а кому такие гонки надо? Был бы рад, если бы в других странах люди так же перестали ходить на эти недосоревнования, может быть тогда начали думать.

P.S. Тем кто собирается тут писать про эру Мерседес, сразу ответ. Регламент менялся с целью сделать гонки более зрелищными, с обгонами и так далее. В итоге сделали аналог 2014-17 годов, то бишь шило на мило, только обгонов стало еще меньше, а зрелищные гонки получаются только тогда, когда происходит какой-то замес, который никак не связан с регламентом. Что половину прошлого сезона не смотрел, что не буду больше половины этого смотреть. Судя по количеству комментариев в ветке «Формулы 1», очевидно так поступил не только я, что, собственно логично.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dvdvdv vsdvdsvsdv
Ответ Alex Sin
Эти шакалы меняют регламент тем самым создав новый самовоз.//То есть если бы самовоз остался старый(Мерс) то всё было бы ОК.? //А потом эти же клоуны жалуются, что в США люди не ходят на гонки. Так, а кому такие гонки надо? //Ты бы бросил смотреть Ф1 если бы мерс продолжал самовозить и превозмогать? Поэтому как скажет ваш глава религиозного культа недовосьмикратного чемпиончика, гуру и отец по .. матери Лука, ЛИЦИМЕРЫ!!!
В 2021 году болиды Мерса и РБ были плюс минус на одном уровне, от трассе к трассе. Я в душе не е6u кто такой лука, так что со своей религией идешь в чс.

Я смотрю Ф1 с 2003 года. Как бы просмотр изначально не был завязан на одном лишь Мерседесе.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женя Дерунов
Ответ Alex Sin
А ты предлагаешь как решить проблему, всех на одинаковые машины? Да здорово когда 2 а тем более 3 команды боролись бы на равных. Но Ф1 всегда была такой за редким исключением. А новый регламент положил конец королю который без космовоза оказался голым и перестал превозмогать и вся эта чушь моментально испарилась. Хотя бы за это нужно сказать спасибо.
до вас ещё не дошло? да тут большей части людей плевать на вашего так называемого короля. Люди хотят смотреть гонки , а не цирк, где победитель известен заранее.
По поводу всегда была такой. Я смотрю формулу с 99 года и даже в эру Феррари было лишь пару лет доминирования фур, а в остальном была борьба с Маклареном, Вильямсом и Рено.
А потом понеслась. Ред Булл, Мерседес и сейчас опять Ред Булл. Интересно сейчас смотреть?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pan_admiral
Ну так пускай Льюис включит скилл, в чём проблема то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grag68
Ответ Luca di Montezemolo
Сегодня видел несколько мнений что читервоз никто до 26 года не догонит, видимо так и будет, что касается мерса, это всё финиш, читервоз снял в Баку 3 десятые, эти видимо со всеми своими переделками глобальными снимут не больше, и вообще все эти заявления что мы не понимаем почему тачка так плоха, показывают перспективы мерса, их нет, шел 2 год регламента, они даже не знают что собирают, почему это не работает, смогут они сделать конкурента читовозке ? Вопрос риторический.
Если бы мерс в этом году выкатили копию РБ, то в 25 можно было надеяться, что хоть как то нявяжут борьбу а так всё, время потеряно и уже нет смысла копировать, если в 26 регламент меняется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luca di Montezemolo
Ответ grag68
Если бы мерс в этом году выкатили копию РБ, то в 25 можно было надеяться, что хоть как то нявяжут борьбу а так всё, время потеряно и уже нет смысла копировать, если в 26 регламент меняется
Граунд эффект останется, движки поменяются . Короче почитал тут что Вольф про эти обновы говорит, мне не понравилось речи в духе что они помогут понять в чем проблемы ведра, короче не буду давать прогнозы, они довольно негативны, надеюсь все окажется лучше, но это не здоровые рассуждения, как будто они так и не разобрались в чем проблемы, и тупо гадают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grag68
Ответ Luca di Montezemolo
Граунд эффект останется, движки поменяются . Короче почитал тут что Вольф про эти обновы говорит, мне не понравилось речи в духе что они помогут понять в чем проблемы ведра, короче не буду давать прогнозы, они довольно негативны, надеюсь все окажется лучше, но это не здоровые рассуждения, как будто они так и не разобрались в чем проблемы, и тупо гадают.
Все таки пытаются что то свое сваять. Наверное думают, что если идти по пути ньюи то его никогда не догнать. Но мне кажется тут только один путь, лучше ньюи никто в граунд эффекте не разбирается. Жаль что регламент не меняет этот эффект
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Luca di Montezemolo
Ответ grag68
Все таки пытаются что то свое сваять. Наверное думают, что если идти по пути ньюи то его никогда не догнать. Но мне кажется тут только один путь, лучше ньюи никто в граунд эффекте не разбирается. Жаль что регламент не меняет этот эффект
Всё гораздо проще я думаю, они тупо не знают как работает этот регламент, поэтому налажали почти со всем днищем, подвеской, понтонами, нелепые задние крылья, положением пилота в машине, да и СУ не самая лучшая, короче они 2 года занимались фигнёй, и теперь догнать звездолёт нереально, особенно соблюдая бюджетный лимит. Ладно, скоро заценим что за обновы будут, так и не понял понтоны к имоле поменяют или барсе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женя Дерунов
Ответ Alex Sin
Эти шакалы меняют регламент тем самым создав новый самовоз.//То есть если бы самовоз остался старый(Мерс) то всё было бы ОК.? //А потом эти же клоуны жалуются, что в США люди не ходят на гонки. Так, а кому такие гонки надо? //Ты бы бросил смотреть Ф1 если бы мерс продолжал самовозить и превозмогать? Поэтому как скажет ваш глава религиозного культа недовосьмикратного чемпиончика, гуру и отец по .. матери Лука, ЛИЦИМЕРЫ!!!
какая разница какая команда везёт всем секунду? От смены самовоза формула не становится более смотрибельной.
Если из итогового протокола убрать фамилии и команды, а оставить только отрывы, то что конкретно привнес новый регламент?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sin
Ответ Женя Дерунов
какая разница какая команда везёт всем секунду? От смены самовоза формула не становится более смотрибельной. Если из итогового протокола убрать фамилии и команды, а оставить только отрывы, то что конкретно привнес новый регламент?
А ты предлагаешь как решить проблему, всех на одинаковые машины? Да здорово когда 2 а тем более 3 команды боролись бы на равных. Но Ф1 всегда была такой за редким исключением. А новый регламент положил конец королю который без космовоза оказался голым и перестал превозмогать и вся эта чушь моментально испарилась. Хотя бы за это нужно сказать спасибо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sin
Ответ Женя Дерунов
до вас ещё не дошло? да тут большей части людей плевать на вашего так называемого короля. Люди хотят смотреть гонки , а не цирк, где победитель известен заранее. По поводу всегда была такой. Я смотрю формулу с 99 года и даже в эру Феррари было лишь пару лет доминирования фур, а в остальном была борьба с Маклареном, Вильямсом и Рено. А потом понеслась. Ред Булл, Мерседес и сейчас опять Ред Булл. Интересно сейчас смотреть?
Смотреть сейчас так же интересно как в 2001-02-04. Какой выход всех на одинаковые машины? Делать то что?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Sin
Ответ Женя Дерунов
до вас ещё не дошло? да тут большей части людей плевать на вашего так называемого короля. Люди хотят смотреть гонки , а не цирк, где победитель известен заранее. По поводу всегда была такой. Я смотрю формулу с 99 года и даже в эру Феррари было лишь пару лет доминирования фур, а в остальном была борьба с Маклареном, Вильямсом и Рено. А потом понеслась. Ред Булл, Мерседес и сейчас опять Ред Булл. Интересно сейчас смотреть?
Ф1 в 90-е это было нечто совсем другое чем то, что мы видим сегодня. И по мне сегоднешняя Ф1, вместе со своими чемпионами это просто реальный цирк. Но за неимением ничего другого приходится смотреть эту клоунаду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.Alien
Ответ dvdvdv vsdvdsvsdv
ФИА такие интересные, в 2021 году была равная борьба двух команд, плюс Феррари была близко. Эти шакалы меняют регламент тем самым создав новый самовоз. А потом эти же клоуны жалуются, что в США люди не ходят на гонки. Так, а кому такие гонки надо? Был бы рад, если бы в других странах люди так же перестали ходить на эти недосоревнования, может быть тогда начали думать. P.S. Тем кто собирается тут писать про эру Мерседес, сразу ответ. Регламент менялся с целью сделать гонки более зрелищными, с обгонами и так далее. В итоге сделали аналог 2014-17 годов, то бишь шило на мило, только обгонов стало еще меньше, а зрелищные гонки получаются только тогда, когда происходит какой-то замес, который никак не связан с регламентом. Что половину прошлого сезона не смотрел, что не буду больше половины этого смотреть. Судя по количеству комментариев в ветке «Формулы 1», очевидно так поступил не только я, что, собственно логично.
Борьбы действительно стало больше, но не за победу. В этом сезоне впервые в истории после 3 гонок все команды набрали очки. Да и группа Астон-Феррари-Мерс очень плотная, и расстановка сил там меняется в зависимости от трассы. Убрать Ред Булл, и мы получим очень интересный чемпионат с борьбой за титул от 3 команд, но в Ф1 всегда кто-то лучше остальных адаптировался. Идеальным примером того, каким должен был быть этот регламент служат Бахрейн и Джидда прошлогодние, и если бы не ошибки Феррари, мы могли бы получить интересную борьбу за титул, но поезд уехал, а в этом году улетел в космос
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Женя Дерунов
Ответ Alex Sin
Смотреть сейчас так же интересно как в 2001-02-04. Какой выход всех на одинаковые машины? Делать то что?
так я и написал было пару лет доминирования. Я смотрел с 99 года и по 2009 было неинтересных 2-3 сезона. Сейчас наоборот.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий