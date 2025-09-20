Карлос Сайнс о 2-м месте: «Идеальная квалификация. Сделаю все возможное, чтобы принести «Уильямсу» подиум»

Сайнс отреагировал на сенсационную вторую позицию в квалификации в Баку.

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс лидировал на протяжении третьего сегмента квалификации к Гран-при Азербайджана, но в итоге уступил гонщику «Ред Булл » Максу Ферстаппену .

«Очень доволен. Честно говоря, мы идеально справились с квалификацией, каждый раз ставили нужные шины в нужный момент, и удалось собрать очень сильные круги.

Конечно, на топ-машине можно было собрать круг и в любом случае оказаться в четырех-пяти десятых впереди. Но если такой болид один, то не удивлен, что это Макс. Остальных удалось обыграть, занять второе место – это отличная новость», – заявил испанец.

Карлос высказался об ожиданиях от гонки:

«План на завтра – постараться остаться на подиуме. Сделаю все возможное, чтобы принести «Уильямсу» первый подиум. Если это возможно – здорово, если нет – посмотрим».

