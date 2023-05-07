Тото Вольфф: «Мне почти нечего сказать Льюису. Машина просто недостаточно быстра»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф разочарован результатами квалификации Гран-при Майами.
В гонке семикратный чемпион Льюис Хэмилтон стартует 13-м, а его напарник Джордж Расселл – 6-м.
«Мне почти нечего сказать Льюису. Машина просто недостаточно быстра. Все становится только хуже из-за того, что на прогревочном круге он оказывается в положении, когда не способен подготовить свои шины.
Никто не делает ошибки намеренно. Мы стараемся вывести своих пилотом на лучшие позиции. В прошлом мы много раз ошибались и много раз делали все верно.
Сегодня [в субботу] для Льюиса и Джорджа все пошло не так. Вы можете увидеть, что в первом секторе болиду просто не хватает темпа. Я не получил никакого удовольствия от шестого места, потому что, скорее всего, это должна была быть восьмая или седьмая позиция [если бы не красные флаги из-за аварии пилота «Феррари» Шарля Леклера]», – сказал Вольфф.
Никто не говорит, что прописные истины типа машина решает всё, больше не работают. Конечно решает.
Но тут речь идёт о 13 месте на машине, которая явно способна на большее. И одновременно, о напарнике, который на 6.
Прошлый раз Хэм был 5-м а Рассел 11-м.
Если бы во втором сегменте Халк не ошибся то оба мерина вылетели бы в ку-2,Расселу ещё и в 3-м сегменте повезло а так был бы 9-м скорее всего Макс,Шарль,Окон скорее всего были бы выше.
Ни на что не намекаю, но читать подобные комменты действительно забавно
Кайфа от гонок LH явно не утратил, в этом и основная гарантия того, что он не уйдет.
Имелось в виду, что странно ждать от него такого же типа поведения, как от Расселла и Леклера - вот этого риска на грани во время квалификации, прощупывания границ :), битвы с трассой на одном круге ради пары десятых на фоне отставания в секунду.
То, куда он вкладывается сейчас, - умение достать из машины возможности во время гонки, держать темп, настройки именно с прицелом на длинную дистанцию. Именно поэтому Хэма так задело, когда в начале сезона настройки Джорджа однажды сыграли лучше. :)
Ждать такой же мотивации и горячности от Льюиса (при том, что он всегда был больше пилотом гонки, а не квалификации) несколько странно.
Когда надо, он включается, последний пример - недавнее Баку, когда СК его подвинул, он нашел нужный момент - и отыграл четыре места за счет чистых обгонов. Больше так, кажется, никто не смог .
Ему ничего и никому не надо доказывать. Гонщики карьеру заканчивают без побед на гранпри, он сделал то, что вряд-ли смогут повторить. Все сказки рассказки, самовозы звездолёты - болтовня; - титулы, победы и рекорды - факт.
Если Мерседес сделает чемпионскую машину, то сидеть за её рулём будет Льюис - это будет 8 титул и это на долгие времена.
Сейчас он свою работу делает . Места кроме подиума не имеют значения.