Тото Вольфф: «Мне почти нечего сказать Льюису. Машина просто недостаточно быстра»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Майами Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф разочарован результатами квалификации Гран-при Майами.

В гонке семикратный чемпион Льюис Хэмилтон стартует 13-м, а его напарник Джордж Расселл – 6-м.  

«Мне почти нечего сказать Льюису. Машина просто недостаточно быстра. Все становится только хуже из-за того, что на прогревочном круге он оказывается в положении, когда не способен подготовить свои шины.

Никто не делает ошибки намеренно. Мы стараемся вывести своих пилотом на лучшие позиции. В прошлом мы много раз ошибались и много раз делали все верно.

Сегодня [в субботу] для Льюиса и Джорджа все пошло не так. Вы можете увидеть, что в первом секторе болиду просто не хватает темпа. Я не получил никакого удовольствия от шестого места, потому что, скорее всего, это должна была быть восьмая или седьмая позиция [если бы не красные флаги из-за аварии пилота «Феррари» Шарля Леклера]», – сказал Вольфф.  

Гран-при Майами-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 22:30

35 комментариев

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Андрей Омельянович
меня дико веселит тот факт, что Ларбалестир тупо очень привык, что машина сама едет. Ну это глупо отрицать.
Никто не говорит, что прописные истины типа машина решает всё, больше не работают. Конечно решает.
Но тут речь идёт о 13 месте на машине, которая явно способна на большее. И одновременно, о напарнике, который на 6.
+35
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Фанат спорта01
Ответ Андрей Омельянович
меня дико веселит тот факт, что Ларбалестир тупо очень привык, что машина сама едет. Ну это глупо отрицать. Никто не говорит, что прописные истины типа машина решает всё, больше не работают. Конечно решает. Но тут речь идёт о 13 месте на машине, которая явно способна на большее. И одновременно, о напарнике, который на 6.
ну напарнику скорее повезло.
Прошлый раз Хэм был 5-м а Рассел 11-м.
Если бы во втором сегменте Халк не ошибся то оба мерина вылетели бы в ку-2,Расселу ещё и в 3-м сегменте повезло а так был бы 9-м скорее всего Макс,Шарль,Окон скорее всего были бы выше.
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Анатолий Зубков
Надо же. Многообразный радужный сэр не может справиться с прогревом шин. Тотоха разрывает шаблоны. А нам тут Лука и его адепты впаривали, что Ларбалестир прям по ходу круга адаптируется к любой ситуации и любому балансу болида и сразу же проезжает лучший круг в жизни. А оно вон как, когда нет космовоза.
+25
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alex8895
Ответ SIH
А для Джорджа есть что сказать?
"Джордж, не гони так быстро, а то "величайший в истории" сильно отстает от тебя" - сказал Вольфф
+16
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Dmitry Grinin
Ответ Андрей Омельянович
меня дико веселит тот факт, что Ларбалестир тупо очень привык, что машина сама едет. Ну это глупо отрицать. Никто не говорит, что прописные истины типа машина решает всё, больше не работают. Конечно решает. Но тут речь идёт о 13 месте на машине, которая явно способна на большее. И одновременно, о напарнике, который на 6.
Ну будем считать 6 место это везение из-за Леклера. Мы же видели, что в 2 попытке Рассел так же с трудом прошел
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SIH
А для Джорджа есть что сказать?
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Рнпрл Аари
только и падать на колени. умолять о прошении))))), а так слова Тото больше похожи на игру на публику, ведь Рассел хоть как то но едет
+10
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Ihor Soldatkin
Ответ Schiaff1no
Комментарий удален пользователем
На показанной карте Расселл был быстрее только в секции 1-3 (где у Хэмилтона был снос болида в результате ошибки/непрогретых шин) и 4-5 поворотах. При том что на самой трассе количество поворотов = 19.
Ни на что не намекаю, но читать подобные комменты действительно забавно
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_Nibelungen_
Тото Вольфф: «Мне почти нечего сказать. Сэр просто недостаточно быстр»
+10
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Великий Алонсо
Хэмилтон недостаточно быстр
+12
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Minuvert
Ответ grag68
Так и так понятно, что за чашку не борются. Чего их искать
А Леклер борется?)
+5
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ibra207
Ответ grag68
Так и так понятно, что за чашку не борются. Чего их искать
чего вообще собрались, гонки зачем-то устраивают, все равно за титул никто кроме РБ не борется..
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Lestyv
А Джорджу Тото ничего не хочет сказать? Или в их команде только Льюис?
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DelNord
Ответ Minuvert
Почитайте интервью Льюиса, он довольно часто говорит, что невероятно мотивирован. Да хоть одно из последних, которое тут опубликовали, про шрамы в Абу-Даби сезона 21.
Так никто и не говорит, что он не мотивирован довести машину и вернуться в борьбу за титул. Да еще как.
Кайфа от гонок LH явно не утратил, в этом и основная гарантия того, что он не уйдет.
Имелось в виду, что странно ждать от него такого же типа поведения, как от Расселла и Леклера - вот этого риска на грани во время квалификации, прощупывания границ :), битвы с трассой на одном круге ради пары десятых на фоне отставания в секунду.
То, куда он вкладывается сейчас, - умение достать из машины возможности во время гонки, держать темп, настройки именно с прицелом на длинную дистанцию. Именно поэтому Хэма так задело, когда в начале сезона настройки Джорджа однажды сыграли лучше. :)
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DelNord
Ответ Minuvert
А Леклер борется?)
Во-первых, Леклер борется-таки за поулы. Шансы на это у Феррари есть. А во-вторых, Шарль и на совершенно другом этапе карьеры. Он даже ни разу не был еще к концу сезона в борьбе за титул. Конечно, ему хочется реализоваться. Это же касается и Джорджа, им обоим есть, что доказывать и в таких условиях.
Ждать такой же мотивации и горячности от Льюиса (при том, что он всегда был больше пилотом гонки, а не квалификации) несколько странно.
Когда надо, он включается, последний пример - недавнее Баку, когда СК его подвинул, он нашел нужный момент - и отыграл четыре места за счет чистых обгонов. Больше так, кажется, никто не смог .
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sal398
Вместо тысячи слов просто встань на колено...
+4
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Mortimer1
Ответ grag68
А какой смысл ему упираться? Ради чего? Едет как едется. Будет шанс побороться за чашку, он включится
ахахаха
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Ан Кот
Тото, хватит обманывать: ты спецом не готовишь как следует машину 7-кратному и сливаешь его в угоду расистам! 😢.......(😁)
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ibra207
Ответ grag68
Ну так...кому и кобыла невеста
😂
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Алексей
Ответ Stirling Moss
Мерс почти как Астон не так ли?
А толку, если прима не газует???
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Schiaff1no
Ответ Андрей Омельянович
меня дико веселит тот факт, что Ларбалестир тупо очень привык, что машина сама едет. Ну это глупо отрицать. Никто не говорит, что прописные истины типа машина решает всё, больше не работают. Конечно решает. Но тут речь идёт о 13 месте на машине, которая явно способна на большее. И одновременно, о напарнике, который на 6.
Комментарий удален пользователем
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Stirling Moss
Ответ Великий Алонсо
Хэмилтон недостаточно быстр
Мерс почти как Астон не так ли?
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Andres Dandaras
Ответ Андрей Омельянович
меня дико веселит тот факт, что Ларбалестир тупо очень привык, что машина сама едет. Ну это глупо отрицать. Никто не говорит, что прописные истины типа машина решает всё, больше не работают. Конечно решает. Но тут речь идёт о 13 месте на машине, которая явно способна на большее. И одновременно, о напарнике, который на 6.
Он на 6 потому как Леклер и максик слились . Так примерно одно и тоже . Просто Рассел на корыте больше выжимает))
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Givi Shotadze
Как же всем поперёк горла встал Хэм!!!!! ???)))))
Ему ничего и никому не надо доказывать. Гонщики карьеру заканчивают без побед на гранпри, он сделал то, что вряд-ли смогут повторить. Все сказки рассказки, самовозы звездолёты - болтовня; - титулы, победы и рекорды - факт.
Если Мерседес сделает чемпионскую машину, то сидеть за её рулём будет Льюис - это будет 8 титул и это на долгие времена.
Сейчас он свою работу делает . Места кроме подиума не имеют значения.
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Мария Голденштерн
Сиру пора заканчивать. Дальше только больше позориться на фоне Рассела будет.
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