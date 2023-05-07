Тото Вольфф: «Мне почти нечего сказать Льюису. Машина просто недостаточно быстра»

Руководитель « » разочарован результатами квалификации .

В гонке семикратный чемпион стартует 13-м, а его напарник Джордж Расселл – 6-м.

«Мне почти нечего сказать Льюису. Машина просто недостаточно быстра. Все становится только хуже из-за того, что на прогревочном круге он оказывается в положении, когда не способен подготовить свои шины.

Никто не делает ошибки намеренно. Мы стараемся вывести своих пилотом на лучшие позиции. В прошлом мы много раз ошибались и много раз делали все верно.

Сегодня [в субботу] для Льюиса и Джорджа все пошло не так. Вы можете увидеть, что в первом секторе болиду просто не хватает темпа. Я не получил никакого удовольствия от шестого места, потому что, скорее всего, это должна была быть восьмая или седьмая позиция [если бы не красные флаги из-за аварии пилота «Феррари» Шарля Леклера]», – сказал Вольфф.

Гран-при Майами-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 22:30