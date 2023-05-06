Зак Браун: «Аутсайдеров и «большой четверки» больше нет – есть «Ред Булл» и остальные»
Зак Браун заявил, что группы топ-команд больше не существует из-за мощи «Ред Булл».
По мнению исполнительного директора «Макларена», все остальные конкуренты могут сразиться с «Феррари», «Мерседесом» и «Астон Мартин».
«Мы привыкли к делению на лидеров, середняков и аутсайдеров. Аутсайдеров больше нет, и я бы даже не говорил о «большой четверке» – есть «Ред Булл» и все остальные.
Другие команды из топ-4 на месте, но видно, что все мы боремся с ними в квалификациях. Конечно, машины у соперников быстрее, но они в пределах досягаемости.
Полагаю, все команды находятся более или менее на грани потолка расходов, состав пилотов лучший, что я видел в «Формуле-1». Пелотон невероятно плотный – надеюсь, наши девять коллективов смогут немного прибавить, чтобы болельщики увидели шоу десяти команд», – сказал Браун.
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