Зак Браун: «Аутсайдеров и «большой четверки» больше нет – есть «Ред Булл» и остальные»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Зак Браун Авто

Зак Браун заявил, что группы топ-команд больше не существует из-за мощи «Ред Булл».

По мнению исполнительного директора «Макларена», все остальные конкуренты могут сразиться с «Феррари», «Мерседесом» и «Астон Мартин».

«Мы привыкли к делению на лидеров, середняков и аутсайдеров. Аутсайдеров больше нет, и я бы даже не говорил о «большой четверке» – есть «Ред Булл» и все остальные.

Другие команды из топ-4 на месте, но видно, что все мы боремся с ними в квалификациях. Конечно, машины у соперников быстрее, но они в пределах досягаемости.

Полагаю, все команды находятся более или менее на грани потолка расходов, состав пилотов лучший, что я видел в «Формуле-1». Пелотон невероятно плотный – надеюсь, наши девять коллективов смогут немного прибавить, чтобы болельщики увидели шоу десяти команд», – сказал Браун.

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7 комментариев

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Ева без Адама
Альфа Таврия - чем не аутсайдер?
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Рнпрл Аари
есть РБ, большая тройка, средняки и аутсайдеры
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<~Inter~>
Уже лет 10 в формуле 1 такая ситуация, хотя может и больше даже
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EAl
Рб в своей лиге и возглавляет группу из 4-х топ-команд. Затем условные середняки в которые входит и макларен. Затем аутсайдеры. Да даже по личному зачету в котором первые 8 мест занимают только гонщики большой четверки - убедительно опровергает теорию брауна.
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Mortimer1
В очки заезжают одни и те же команды что доказывает что Зак немного лукавит. Вот все остальные плетутся позади и подбирают крохи большой четверки
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R_RB
Ответ Ева без Адама
Альфа Таврия - чем не аутсайдер?
Вот вам смешно, а я вчера энергетик "Альфа Таури" в магазине увидел...
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-1
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Ева без Адама
Ответ R_RB
Вот вам смешно, а я вчера энергетик "Альфа Таури" в магазине увидел...
Мне было смешно, когда в продаже увидела "Автомобильный ароматизатор Формула 1 Макс Ферстаппен")
0
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