Зак Браун: «Аутсайдеров и «большой четверки» больше нет – есть «Ред Булл» и остальные»

Зак Браун заявил, что группы топ-команд больше не существует из-за мощи «Ред Булл».

По мнению исполнительного директора « », все остальные конкуренты могут сразиться с « », « » и « ».

«Мы привыкли к делению на лидеров, середняков и аутсайдеров. Аутсайдеров больше нет, и я бы даже не говорил о «большой четверке» – есть « » и все остальные.

Другие команды из топ-4 на месте, но видно, что все мы боремся с ними в квалификациях. Конечно, машины у соперников быстрее, но они в пределах досягаемости.

Полагаю, все команды находятся более или менее на грани потолка расходов, состав пилотов лучший, что я видел в «Формуле-1». Пелотон невероятно плотный – надеюсь, наши девять коллективов смогут немного прибавить, чтобы болельщики увидели шоу десяти команд», – сказал Браун.

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