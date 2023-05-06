Фернандо Алонсо: «За пределами траектории трасса очень скользкая, это может осложнить ситуацию с обгонами»

Теги Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Гран-при Майами Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Майами.

По словам Алонсо, из-за отсутствия наката и в целом скользкого покрытия обгонять в гонке может быть довольно сложно.

«Пока, по ощущениям, с новым покрытием трассы ситуация в целом улучшилась, но в первый день мы по сути занимались тем, что чистили траекторию. А за пределами траектории трасса очень скользкая, это может осложнить ситуацию с обгонами в гонке. Конечно, квалификация будет важна, но мы, обычно, главным образом сильны в гонке. Так что посмотрим, что мы сможем сделать», – рассказал Алонсо.

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1 комментарий

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Andres Dandaras
Ну так покатайся не по траектории, накатай сам так сказать ))
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