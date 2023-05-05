Тото Вольфф: «Подписание нового контракта с Хэмилтоном – это лишь вопрос времени»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф уверен в продлении контракта с Льюисом Хэмилтоном.

Нынешнее соглашение Хэмилтона с немецкой командой действует до конца 2023 года и новое пока не было подписано.

При этом в прессе начали появляться предположения о том, что Хэмилтон, видя не слишком конкурентоспособную машину «Мерседеса» этого года и отсутствие шансов на титул, может задуматься о завершении карьеры или смене команды.

«Я работаю с Льюисом вот уже 11 лет и каждый раз, когда подходит срок окончания его контракта, начинают высказываться разные предположения.

Однако мы всегда действуем одинаково в такой ситуации, спокойно работаем над решением вопроса, и на самом деле в контракте просто меняются некоторые цифры. Как бы то ни было, мы уже в процессе и подписание нового контракта – это лишь вопрос времени», – рассказал Вольфф.

Брэду Питту строят свой болид и пустят на Гран-при – для фильма об «Ф-1». Хэмилтон – продюссер и консультант сценария

2 комментария

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irs118return
это вопрос прошедшего времени)
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Lestyv
Блин, Тото, его даже с обложки игры F1 2023 убрали, think about it
+3
-3
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