Тото Вольфф: «Подписание нового контракта с Хэмилтоном – это лишь вопрос времени»

Исполнительный директор «Мерседеса» уверен в продлении контракта с .

Нынешнее соглашение Хэмилтона с немецкой командой действует до конца 2023 года и новое пока не было подписано.

При этом в прессе начали появляться предположения о том, что Хэмилтон, видя не слишком конкурентоспособную машину « » этого года и отсутствие шансов на титул, может задуматься о завершении карьеры или смене команды.

«Я работаю с Льюисом вот уже 11 лет и каждый раз, когда подходит срок окончания его контракта, начинают высказываться разные предположения.

Однако мы всегда действуем одинаково в такой ситуации, спокойно работаем над решением вопроса, и на самом деле в контракте просто меняются некоторые цифры. Как бы то ни было, мы уже в процессе и подписание нового контракта – это лишь вопрос времени», – рассказал Вольфф.

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