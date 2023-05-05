Льюис Хэмилтон: «Хотел бы попробовать себя в NASCAR, MotoGP и «Индикаре»

Теги Льюис Хэмилтон Валентино Росси Индикар чемпионат мира MotoGP Формула-1 NASCAR Мерседес Тони Стюарт Авто

Льюис Хэмилтон рассказал о сериях, где хотел бы выступить после «Формулы-1».

«Много лет назад я менялся машинами с [гонщиком NASCAR] Тони Стюартом, было весело. Было бы здорово попробовать себя [в NASCAR] в какой-то момент.

Я не мечтаю о том, чтобы погоняться в другой серии, но они мне нравятся. Я фанат гонок и разных чемпионатов. Так что было бы классно. Я менялся с Валентино Росси и хотел бы попробовать себя в MotoGP. Иногда я смотрю «Индикар» и тоже хотел бы погоняться на таких машинах в какой-то момент», – сообщил пилот «Мерседеса».

В то же время семикратный чемпион мира в интервью ESPN отметил, что пока не думает об уходе из «Ф-1»:

«Я не планирую останавливаться в обозримом будущем. Я не нахожусь в точке завершения карьеры, я не на спаде. Я на пике. Все зависит от того, насколько упорно я хочу работать, чтобы оставаться на пике, если говорить о форме в физическом и психологическом плане.

Посмотрите на Леброна [Джеймса], на Тома Брэди: они показывают, что можно сохранять форму столько, сколько ты готов выделять на это энергию и время. Прямо сейчас я не планирую ничего менять – планирую только добавлять себе стимулов и мотивации, чтобы становиться лучше. Я крайне мотивирован».

🤯Брэду Питту строят свой болид и пустят на Гран-при – для фильма об «Ф-1». Хэмилтон – продюссер и консультант сценария

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей
Люся, сказал бы уже прямо: "посмотрел на своего кумира - он и ле-ман взял, и в Дакаре гонял, и в Инди себя пробовал... Блин, да он в 41 в ф1 гоняет, ещё и меня обгоняет как стоячего!! Тоже так хочу.")))))))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бехруз Каримов
Ответ Великий Алонсо
А хватит ли у тебя яичек там гоняться? Там настоящие мужики, самовозов нет. Тото и Масси тоже нет.
😂😂😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий