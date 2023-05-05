Льюис Хэмилтон: «Хотел бы попробовать себя в NASCAR, MotoGP и «Индикаре»

Льюис Хэмилтон рассказал о сериях, где хотел бы выступить после «Формулы-1».

«Много лет назад я менялся машинами с [гонщиком ] , было весело. Было бы здорово попробовать себя [в NASCAR] в какой-то момент.

Я не мечтаю о том, чтобы погоняться в другой серии, но они мне нравятся. Я фанат гонок и разных чемпионатов. Так что было бы классно. Я менялся с и хотел бы попробовать себя в MotoGP. Иногда я смотрю « » и тоже хотел бы погоняться на таких машинах в какой-то момент», – сообщил пилот « ».

В то же время семикратный чемпион мира в интервью ESPN отметил, что пока не думает об уходе из «Ф-1»:

«Я не планирую останавливаться в обозримом будущем. Я не нахожусь в точке завершения карьеры, я не на спаде. Я на пике. Все зависит от того, насколько упорно я хочу работать, чтобы оставаться на пике, если говорить о форме в физическом и психологическом плане.

Посмотрите на Леброна [Джеймса], на Тома Брэди: они показывают, что можно сохранять форму столько, сколько ты готов выделять на это энергию и время. Прямо сейчас я не планирую ничего менять – планирую только добавлять себе стимулов и мотивации, чтобы становиться лучше. Я крайне мотивирован».

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