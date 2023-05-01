Макс Ферстаппен о борьбе с Пересом: «В этом сезоне мы в основном гонялись на трассах, где важны разгон и торможение»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о выступлениях Серхио Переса в нынешнем сезоне.

Ферстаппен и Перес пока выиграли по две гонки каждый, и Макс лидирует в общем зачете с преимуществом в шесть очков.

«Очевидно, что в данный момент мы располагаем самой быстрой машиной. Но я уже оказывался в таком положении, и главное в подобной ситуации – это стабильность. Мы все это знаем. Сезон будет длинным, впереди нас ждут гонки на самых разнообразных трассах.

Пока в этом сезоне мы в основном гонялись только на трассах, где важны разгон и торможение. То есть не на настоящих гоночных трассах, в полном смысле этого слова. На таких трассах мало скоростных поворотов, в которых я чувствую себя более комфортно.

При этом очевидно, что Чеко в этом году находится на пике формы. Он выступает очень хорошо, приятно это видеть. Он все лучше и увереннее чувствует себя за рулем болида «Ред Булл», для команды это тоже хорошо.

Важно уметь ценить такие вещи и уметь признавать случаи, когда кто-то другой добивается отличных результатов. Что и произошло в этой гонке. Мы с ним продолжим бороться друг с другом до конца сезона, но это нормально, мы делаем это всю жизнь», – рассказал Ферстаппен.

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2 комментария

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TravenS
Перевожу: Ферстаппен не считает настоящими трассами те, где у него нет удобных условий 🤷‍♂️ А разве в Джидде мало высокоскоростных поворотов? Выиграл там как раз Перес
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