Фотограф Сафронов: «Сказать, что пролетающая мимо машина Окона удивила – не сказать ничего. ФИА должна была предвидеть пит-стоп»

Фотограф Евгений Сафронов рассказал об инциденте с Эстебаном Оконом на пит-лейн.

Сафронов стал свидетелем момента, когда пит-лейн оказался перекрыт во время пит-стопа гонщика « » на последнем круге . Евгений подчеркнул, что большая часть людей на пит-лейн являлась сотрудниками ФИА, которые устанавливали там ограждения для закрытого парка, а фотографы заняли позиции по сигналу Федерации.

«ФИА знала, что не отбыл обязательный пит-стоп, что он туда поедет. По сути, они должны были предвидеть, что пилот, не сделавший обязательный пит-стоп, скорее всего, заявится рано или поздно – в нашем случае совсем поздно.

Обычно происходит так: мы, фотографы, ждем около пит-лейн, на последнем круге открываются ворота, и мы бежим занимать позиции в закрытый парк.

Я стоял вдоль этой линии (у ограждений на пит-лейн – Sports.ru), и в какой-то момент все резко навалились на меня, я оборачиваюсь, думаю «что за фигня» и в этот момент вижу пролетающую машину Эстебана Окона. Сказать, что я удивился – не сказать ничего.

Да, это было опасно, но ничего такого суперужасного или что «люди внезапно без ведома ФИА выбежали на трассу, фотографы нехорошие, перебегают пит-лейн, где не надо» – это сильно преувеличено. Мы приходим в закрытый парк по согласованию с ФИА, именно они дают отмашку, когда мы можем быть в закрытом парке», – высказался фотограф.

😱 Болид «Ф-1» ехал на пит-стоп, а встретил толпу людей у боксов – они едва успели отбежать. И это федерация их выпустила!