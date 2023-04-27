Хорнер не смог определить аварию Квята по радио гонщика: «У него было несколько»

Кристиан Хорнер поиронизировал над авариями Даниила Квята за «Ред Булл».

Российский пилот выступал за команду из Милтон-Кейнса в 2015 и 2016 годах. Руководителя «Ред Булл» попросили определить гонщика, Гран-при и год по радиопереговорам. Наряду с радио и Макса Ферстаппена Хорнеру дали прослушать запись с голосом Квята:

«Я врезался. Извините, ребята. Извините».

узнал голос бывшего подопечного, но неверно определил, где произошла авария.

«Это Даня Квят. Вопрос в том, где он попал в аварию, потому что у него было несколько, – сказал Хорнер под смех ведущей подкаста Talking Bull. – Я бы сказал, это 2016 год, мощнейшая авария в , в России».

Узнав, что радио относится к -2015, Хорнер ответил:

«Там он тоже врезался?»

Главному гонщику России в «Ф-1» Квяту – 29 лет. Здесь все о его карьере сейчас, пилотажном стиле и несправедливостях в «Ред Булл»