Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при Азербайджана-2023
Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при Азербайджана
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 75 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 62
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 48
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 40
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 24
6. Джордж Расселл («Мерседес») – 23
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 21
8. Шарль Леклер («Феррари») – 13
9. Ландо Норрис («Макларен») – 8
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 6
11. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 4
12. Эстебан Окон («Альпин») – 4
13. Оскар Пиастри («Макларен») – 4
14. Пьер Гасли («Альпин») – 4
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 2
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 1
17. Кевин Магнуссен («Хаас») – 1
18. Алекс Албон («Уильямс») – 1
19. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
20. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 137 очков
2. «Астон Мартин» – 69
3. «Мерседес» – 63
4. «Феррари» – 37
5. «Макларен» – 12
6. «Альпин» – 8
7. «Хаас» – 7
8. «Альфа Ромео» – 6
9. «Альфа Таури» – 1
10. «Уильямс» – 1
Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл спринт, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й
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