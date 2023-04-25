Чемпион «Шелкового пути» Мазепин не планирует выступать на ралли-рейде 2023 года

Никита Мазепин не собирается защищать титул на ралли-рейде «Шелковый путь» 2023 года.

Экс-пилот «Формулы-1» – действующий чемпион гонки в классе мотовездеходов. Никита сообщил, что будет занят работой своего фонда «Мы выступаем как один».

«Планы на лето – работать в направлении фонда, развивать его. У нас очень большие результаты за год, я ими горжусь. К сожалению, думаю, в этом году не получится выступить на «Шелковом пути» – две недели потратить не получится.

Но я всегда открыт к сотрудничеству, может быть, Сережа Карякин свяжется, что‑то решим, но пока не планирую ехать на «Шелковый путь», – заявил Мазепин в интервью «Матч ТВ».

Ралли-рейд состоится с 6 по 17 июля.

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