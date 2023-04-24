«Он хочет доказать, что способен выступать на самом высоком уровне». Дэймон Хилл – о мотивации Ланса Стролла

Теги Дэймон Хилл Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Авто

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением о карьере Ланса Стролла.

Хилл считает, что Стролл действительно любит гонки, поскольку в противном случае у него была бы возможность давно выбрать другое, интересное ему занятие.

«Мне кажется, вопрос в том, действительно ли Ланс Стролл на все сто процентов посвящает себя своей карьере в «Формуле-1». Мне кажется, порой он задает себе вопрос – а действительно ли он хочет этим заниматься? Однако его решение вернуться сразу после перелома запястья было доказательством того, что он не готов позволить невезению отнять у него место в «Формуле-1». Мне кажется, это возвращение было показателем его сильного желания гоняться на самом высоком уровне.

При этом переживать все эти взлеты и падения не так уж просто. Даже не столь серьезные вещи могут заставить вас задуматься о том, действительно ли вы хотите этим заниматься. Ведь не секрет, что Ланс и очень обеспеченной семьи и ему, возможно, нет необходимости выступать в «Ф-1». Он легко мог бы найти интересную ему работу с сфере бизнеса.

Но я думаю, что сейчас «Формула-1» для Ланса – это все. Он хочет доказать, что способен выступать на самом высоком уровне. И мне кажется, что любовь к своему основному занятию – это очень важный момент, это добавляет энтузиазма, заставляет тратить на это больше времени и сил», – рассказал Хилл.

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3 комментария

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Alexandr Tarakanoff
Справедливости ради, Стролл один из сильнейших рентачей не моей памяти. Машины пачками в стены не завозит, пейс есть какой-то и в квалах, и в гонках. Подиумы брал, при чем не на очевидных космовозках. Даже сильная сторона есть - дождевые гонки. В целом, он отличается от пилотов средней руки лишь тем, что ему не надо лезть из кожи вон, чтобы оставаться в формуле. Более, чем уверен, что его отца вполне устраивают текущие результаты команды и сына в отдельности. Что дает реальный шанс, что история АМ и Строллов имеет все шансы на развитие.
+7
0
+7
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Alexandr Tarakanoff
Справедливости ради, Стролл один из сильнейших рентачей не моей памяти. Машины пачками в стены не завозит, пейс есть какой-то и в квалах, и в гонках. Подиумы брал, при чем не на очевидных космовозках. Даже сильная сторона есть - дождевые гонки. В целом, он отличается от пилотов средней руки лишь тем, что ему не надо лезть из кожи вон, чтобы оставаться в формуле. Более, чем уверен, что его отца вполне устраивают текущие результаты команды и сына в отдельности. Что дает реальный шанс, что история АМ и Строллов имеет все шансы на развитие.
он в принципе из очень сильного поколения молодых гонщиков , ведь он выступал в младших формулах вместе с Леклером , Расселом , Албоном , Гасли и другими , да , нельзя сказать что это лучшие гонщики , но когда еще такое было чтоб столько ребят одного поколения выступали в Ф1 и выступая вместе с ними он все же добыл суперлицензию
+3
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+3
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Alexandr Tarakanoff
Ответ sinkindragon@gmail.com
он в принципе из очень сильного поколения молодых гонщиков , ведь он выступал в младших формулах вместе с Леклером , Расселом , Албоном , Гасли и другими , да , нельзя сказать что это лучшие гонщики , но когда еще такое было чтоб столько ребят одного поколения выступали в Ф1 и выступая вместе с ними он все же добыл суперлицензию
Всё так.
0
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