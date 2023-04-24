«Он хочет доказать, что способен выступать на самом высоком уровне». Дэймон Хилл – о мотивации Ланса Стролла

Чемпион «Формулы-1» 1996 года поделился мнением о карьере .

Хилл считает, что Стролл действительно любит гонки, поскольку в противном случае у него была бы возможность давно выбрать другое, интересное ему занятие.

«Мне кажется, вопрос в том, действительно ли Ланс Стролл на все сто процентов посвящает себя своей карьере в «Формуле-1». Мне кажется, порой он задает себе вопрос – а действительно ли он хочет этим заниматься? Однако его решение вернуться сразу после перелома запястья было доказательством того, что он не готов позволить невезению отнять у него место в «Формуле-1». Мне кажется, это возвращение было показателем его сильного желания гоняться на самом высоком уровне.

При этом переживать все эти взлеты и падения не так уж просто. Даже не столь серьезные вещи могут заставить вас задуматься о том, действительно ли вы хотите этим заниматься. Ведь не секрет, что Ланс и очень обеспеченной семьи и ему, возможно, нет необходимости выступать в «Ф-1». Он легко мог бы найти интересную ему работу с сфере бизнеса.

Но я думаю, что сейчас « » для Ланса – это все. Он хочет доказать, что способен выступать на самом высоком уровне. И мне кажется, что любовь к своему основному занятию – это очень важный момент, это добавляет энтузиазма, заставляет тратить на это больше времени и сил», – рассказал Хилл.

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