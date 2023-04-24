Экс-пилот «Ф-1» Йоханссон: «Не понимаю одержимости финишами под зелеными флагами»

Стефан Йоханссон раскритиковал «Формулу-1», избегающую финишей за машиной безопасности.

Бывший пилот чемпионата привел в пример гонки в в 2023-м и в 2021-м, когда дирекция стремилась любыми средствами избежать завершения за сэйфти-каром.

согласен, что «Ф-1» зашла слишком далеко в стремлении обеспечить шоу.

«В какой-то степени. К примеру, по всей видимости, в Австралии и Абу-Даби целью был финиш под зелеными флагами. Безусловно, это выглядит нехорошо, под каким углом не посмотри. Я считаю, нужно было действовать иначе.

В итоге мы получаем буквально один круг, где все сталкиваются друг с другом. Исход Гран-при полностью меняется просто ради того, чтобы не финишировать за машиной безопасности. Ты всю гонку рвешь задницу, а потом получаешь случайный штраф или тебя выносят на рестарте. Я не думаю, что это наиболее справедливый способ завершить гонку для команд и гонщиков.

К сожалению, в сегодняшнем мире кто-то всегда будет недоволен, что бы ты ни делал. Поэтому, полагаю, нужно больше смотреть на спортивную составляющую. Исход заезда полностью меняется вне зависимости от всего, что происходило ранее, и я не согласен, что это честно. То же относится к « », другим сериям. Не знаю, почему есть такая одержимость финишами под зелеными флагами. Это не добавляет справедливости.

Мы достаточное количество раз видели, что завершение гонки получалось абсолютно нечестным, если смотреть на весь ход Гран-при. Вопрос в том, у нас шоу или гонка. Вот что нужно тщательно обсудить.

В «Ф-1» всегда шутили о , что гонки всегда завершаются под зелеными флагами – неважно, сколько было рестартов. Теперь «Ф-1» на том же уровне, и, на мой взгляд, это полностью противоречит всему, что отстаивала «Ф-1».

Увы, случается всякое. Гонки много раз завершались за машиной безопасности. Что есть, то есть, мы не всегда контролируем ситуацию. Но это более честное окончание заезда, если учитывать стратегию, выбор шин и так далее», – сказал Йоханссон.

Теперь гонки «Ф-1» останавливают даже из-за гравия на треке, но аварий только больше. Спросили судью, в чем смысл