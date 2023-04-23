Отмар Сафнауэр: «Считаем, что «Альпин» сможет бороться с «Мерседесом»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр уверен, что команда сможет бороться с « » в нынешнем сезоне.

По словам Сафнауэра, в « » готовят целый ряд обновлений болида. При этом на данный момент «Альпин» удалось заработать всего 8 очков в нынешнем сезоне, и команда занимает 6 место в Кубке конструкторов.

Сафнауэр отметил, что у команды нет опасений того, что после обновлений болида, которые «Мерседес» готовит к этапу в Имоле, немецкая команда окажется вне досягаемости.

«Нет, мы считаем, что сможем бороться с ними. У нас тоже будут новинки – достаточно крупный пакет обновлений мы привезем уже в Баку, потом еще несколько новых деталей появятся в Майами. Мы продолжим активно работать.

Конечно, самое важное, чтобы все эти новинки на самом деле сработали после установки на болид. И чтобы мы видели хорошую корреляцию с данными, полученными во время симуляций. В прошлом году у нас было все хорошо с корреляцией, и если мы продолжим активно развивать болид, то будем бороться со своими конкурентами», – рассказал Сафнауэр.

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