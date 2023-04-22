Фредерик Вассер: «Феррари» нужно сосредоточиться на себе, а не на «Ред Булл», «Мерседесе» или «Астон Мартин»

Теги Гран-при Австралии Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Гран-при Азербайджана Фредерик Вассер Авто

«Феррари» не должна уделять лишнее внимание скорости конкурентов, заявил Фредерик Вассер.

Такое мнение руководитель Скудерии высказал перед возобновлением чемпионата. Следующий Гран-при «Формулы-1» состоится в Азербайджане с 28 по 30 апреля.

«Было бы ошибкой сосредоточиться на «Ред Булл», «Мерседесе» или «Астон Мартин». Нужно самим извлекать максимум и сосредоточиться на себе.

Но между второй и третьей гонкой нам удалось сделать существенный шаг вперед, мы привезли пару обновлений. Полагаю, проблема в Мельбурне состояла не в потенциале машины, а скорее в том, как мы выжимали из нее скорость – вот чему следует уделить внимание.

Этап в Баку играет важнейшую роль, потому что будут две квалификации и две гонки. Команда должна сработать лучше и реализовать потенциал болида. К тому же конфигурация трассы в Баку абсолютно другая. Однако самое главное – сделать все возможное и сосредоточиться на себе, а не на других», – подчеркнул Вассер.

Француз сообщил, что пока доволен обновлениями:

«Я точно не скажу, что мы делали с машиной и как это повлияло на ее поведение. Но, безусловно, мы хотим стать стабильнее, и, думаю, добились этого.

Хочется получить подтверждение в Баку. Это необычный трек из-за сильного ветра, чье направление меняется в каждом повороте из-за зданий. Хороший тест для всех. Но я считаю, что в Мельбурне мы пошли в верном направлении и должны подтвердить это в ближайшей гонке».

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2 комментария

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Brigande
Объективно , Феррари действительно прибавили в Мельбурне относительно РБ , другое дело , что это может быть обусловленно характеристиками самой трассы , потому что в прошлом году Леклер разнес пелотон именно в Мельбурне , к слову это была единственная доминирующая победа Феррари за последние годы.
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Incendier Deafening
Сосредоточиться на себе и не смотреть на Быков, Мерсов, АМ. Ммм, ясненько. То есть, на успехи других болидов мы смотреть не будем, у нас свой путь. Вот почему-то Быки и Мерсы следят друг за другом и если находят спорные решения, то сразу же бегут в ФИА на проверку на легальность. В Фурах же видимо настолько пофиг, что продвигать свои идеи не умеют. Могут лишь жалкие попытки оспорить штраф попытаться сообразить.
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