Джеймс Эллисон вернулся на должность технического директора «Мерседеса»

Теги Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джеймс Эллисон Майк Эллиот Авто

Джеймс Эллисон вернулся на пост технического директора «Мерседеса». В то же время нынешний технический директор команды Майк Эллиот займет должность главы технического отдела.

Эллисон изначально занимал должность технического директора, но покинул ее 20 месяцев назад, но потом решил ее сменить и не работать на трассе на постоянной основе.

Теперь же Эллистон и Эллиот поменяются должностями – как сообщается, инициатором этого стал Майк Эллиот, посчитавший, что его качества, как специалиста, не очень хорошо подходят для должности технического директора.

Перестановки в техническом штабе прокомментировал исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф:

«Инициатором этого процесса во многом стал Майк Эллиот. Поэтому мы решили поменять их ролями. Майк вернулся на должность главы технического отдела, у него блестящий ум инженера и ученого. А Джеймс Эллисон вернулся на должность технического директора».

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