Бедрин возглавил 3 из 4 сессий тестов «Ф-3» в Имоле и один раз стал вторым
Гонщик «Йенцера» Никита Бедрин успешно провел тесты «Формулы-3» в Имоле.
Бедрин стал лучшим по итогам трех сессий из четырех и один раз стал вторым, уступив первую позицию лидеру сезона Габриэлю Бортолето из «Трайдента».
«Это моя любимая трасса, она нравится мне много лет. Мы смотримся очень уверенно и надеемся сохранить темп к гоночному уик-энду.
Я достаточно хорошо адаптируюсь к машине «Ф-3». До этого ощущения были не лучшими, но на этом треке я здорово чувствую болид», – прокомментировал тесты Никита.
Российский пилот, выступающий под итальянской лицензией, не заработал очки за первые два этапа в «Ф-3». Ближайший уик-энд состоится в Имоле с 19 по 21 мая.
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