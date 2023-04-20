Бедрин возглавил 3 из 4 сессий тестов «Ф-3» в Имоле и один раз стал вторым

Гонщик «Йенцера» Никита Бедрин успешно провел тесты «Формулы-3» в Имоле.

Бедрин стал лучшим по итогам трех сессий из четырех и один раз стал вторым, уступив первую позицию лидеру сезона Габриэлю Бортолето из « ».

«Это моя любимая трасса, она нравится мне много лет. Мы смотримся очень уверенно и надеемся сохранить темп к гоночному уик-энду.

Я достаточно хорошо адаптируюсь к машине «Ф-3». До этого ощущения были не лучшими, но на этом треке я здорово чувствую болид», – прокомментировал тесты Никита.

Российский пилот, выступающий под итальянской лицензией, не заработал очки за первые два этапа в «Ф-3». Ближайший уик-энд состоится в Имоле с 19 по 21 мая.

Как выглядели бы пилоты «Формулы-1» на картинах Леонардо да Винчи? Спросили у нейросети