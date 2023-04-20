Гюнтер Штайнер: «Иногда кажется, что Вольфф и Хорнер хотят убить друг друга, но мы все работаем на «Ф-1»

Гюнтер Штайнер рассказал о взаимоотношениях Тото Вольффа и Кристиана Хорнера.

По мнению руководителя « », вражда между боссами « » и « » реальна, однако у любой конкуренции в «Формуле-1» есть границы.

В свой книге Surviving to Drive Штайнер описал ужин, который устроил глава «Ф-1» в апреле прошлого года:

«Могу поспорить, он хорошенько подумал о рассадке. Он не слабоумный. Кристиан будет сидеть на противоположном конце стола от Тото».

порассуждал и об образах, показанных в сериале от Netflix.

«Многие спрашивают, насколько реальна вся эта тема с противостоянием Кристиана и Тото в Drive to Survive. «Правда ли они ненавидят друг друга», бла-бла-бла. Если эти ребята не обнимаются все время, мне-то какое дело?

Я уже говорил: мы работаем на разные команды, но не убиваем друг друга лишь потому, что мы все работаем на «Формулу-1», и нам не все равно на нее. Тото и Кристиан – хороший пример. Иногда мне кажется, что, пожалуй, они хотят убить друг друга – как и мне хочется порой убить того мелкого засранца, который спрашивает о нашем сотрудничестве с «Феррари».

Тем не менее, мы все заодно. Пусть я не согласен с тем парнем, как Кристиан иногда не согласен с Тото и наоборот, надо помнить, что мы все сидим под одним деревом. Если бы мы об этом не помнили, то постоянно выбивали бы все дерьмо друг из друга», – написал Штайнер.

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