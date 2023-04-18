Эдди Джордан: «Потолок расходов – фарс. Смотрите, чего достиг «Ред Булл»
Эдди Джордан выступил против ограничения расходов в текущем виде..
По мнению бывшего владельца «Джордана», успехи «Ред Булл», нарушившего финансовый регламент «Формулы-1» в 2021 году, демонстрируют неэффективность правил.
«Я считаю, что потолок расходов – фарс. В наше время ты придумываешь правило, а его обходят. Я не понимаю потолок расходов, потому что его соблюдение фактически невозможно контролировать.
Так что не могу сказать, нечестно ли это по отношению к «Ред Булл», но факт в том, что наказание не оказало желаемого эффекта – смотрите, чего достигла команда. На мой взгляд, соперничать с «Ред Булл» будет очень тяжело», – приводит Daily Mirror слова Джордана со ссылкой на London Luxury Afloat.
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как только моторы сравнялись - доминация закончилась, там или фуры езали или РБ.
а по аеродинамике и шасси у них мало когда была лучшая машина.
уж на что Максимку не люблю вместе с одноглазым дедом, но продолжать орать, что те смошенничали... мошенничают все или пытаются это сделать, если кто-то смог, то ничего не поделаешь
А при равных средствах они эту войну не потянет.