Эдди Джордан: «Потолок расходов – фарс. Смотрите, чего достиг «Ред Булл»

Теги Ред Булл Эдди Джордан Формула-1 регламент Авто

Эдди Джордан выступил против ограничения расходов в текущем виде..

По мнению бывшего владельца «Джордана», успехи «Ред Булл», нарушившего финансовый регламент «Формулы-1» в 2021 году, демонстрируют неэффективность правил.

«Я считаю, что потолок расходов – фарс. В наше время ты придумываешь правило, а его обходят. Я не понимаю потолок расходов, потому что его соблюдение фактически невозможно контролировать.

Так что не могу сказать, нечестно ли это по отношению к «Ред Булл», но факт в том, что наказание не оказало желаемого эффекта – смотрите, чего достигла команда. На мой взгляд, соперничать с «Ред Булл» будет очень тяжело», – приводит Daily Mirror слова Джордана со ссылкой на London Luxury Afloat.

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26 комментариев

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Alexandr Tarakanoff
По факту потолок расходов - это лишь сдерживание команд уровня мерсов или фур от миллиардных трат и совсем глобальной разницы на трассе. Не думаю, что стоит цепляться к копеечному перерасходу рб. Не всё решают деньги в каком-то смысле. У тебя может быть бюджет и в 500кк, но без инженеров уровня Ньюи из гомна конфетку не сделать. Да и сам потолок весьма мягкий. С дивана канеш плохо видно, но мне кажется потолок расходов не самая глобальная проблема в ф1, и есть сферы, где проблем больше.
+27
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Minuvert
На сколько там РБ превысили потолок? Миллион или около того? Этого маловато, для того, чтобы случился такой задел по скорости. Тут, скорее, фактор Ньюи и конструктивные попадания в регламент.
+22
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Alexey Konev
Ответ Batt Monner
То есть Мерс доминировал благодаря деньгам, а не лучшим и гениальным инженерам, как уверяла все годы британская пресса?
мерседес доминировал благодаря лучшему мотору, который они готовили заранее под новый регламент, зная что продавят.

как только моторы сравнялись - доминация закончилась, там или фуры езали или РБ.
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Batt Monner
То есть Мерс доминировал благодаря деньгам, а не лучшим и гениальным инженерам, как уверяла все годы британская пресса?
Мерс доминировал за счет того, что получили параметры движка и правила по двс и гибриду прям сильно раньше всех. Этой же инфой переманили Хэмильтона.
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Фанат спорта01
Ответ Batt Monner
То есть Мерс доминировал благодаря деньгам, а не лучшим и гениальным инженерам, как уверяла все годы британская пресса?
мерс доминировал за счёт чудо мотора.
а по аеродинамике и шасси у них мало когда была лучшая машина.
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Minuvert
Ответ Vladichka Niskazhunikomu
как проводятся "независимые" аудиты знаю не понаслышке. Что надо, то и нарисуют. они же независимые. Особенно в Италии красиво работают, помню, сталкивался с их Е&Y. Такого даже в России не увидишь. Ну а ФИА трясла то, что ей жали потрясти. Не будь таким наивным. В мире очень больших денег всë совсем по другому.
А Мерседес и Феррари не из мира больших денег? Если бы было где искать, уж они бы направили в нужное русло. Перерасход незначительный, сто раз сказано и доказано. Самые красивые победы куются на трассе, а не в кабинетах
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Посторонним В
если Эдди может доказать, что решающее преимущество РБ получил из-за лишних потраченных копеек, то вперед. можно подумать, газировка какое-то открытие сделала, потратив эти последние копейки. ну не поставил бы Макс рекорд по победам, а выиграл в менее доминирующей манере
уж на что Максимку не люблю вместе с одноглазым дедом, но продолжать орать, что те смошенничали... мошенничают все или пытаются это сделать, если кто-то смог, то ничего не поделаешь
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Сергей Богатырёв
Ответ Batt Monner
То есть Мерс доминировал благодаря деньгам, а не лучшим и гениальным инженерам, как уверяла все годы британская пресса?
Сильно благодаря деньгам. Недавно была статься о том, что у них перед 14 годом движок не срастался и только благодаря огромным вливаниям денег (сейчас такие теоретически невозможны) сумели разработать мощное и надёжное двигло.
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Minuvert
У РБ проводились независимые аудиты и ФИА трясла по полной. Что было, то и нашли
как проводятся "независимые" аудиты знаю не понаслышке. Что надо, то и нарисуют. они же независимые. Особенно в Италии красиво работают, помню, сталкивался с их Е&Y. Такого даже в России не увидишь. Ну а ФИА трясла то, что ей жали потрясти. Не будь таким наивным. В мире очень больших денег всë совсем по другому.
+7
-4
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Minuvert
Ответ Vladichka Niskazhunikomu
это то, что ссогли доказать
У РБ проводились независимые аудиты и ФИА трясла по полной. Что было, то и нашли
+6
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Сергей Богатырёв
Ответ Посторонним В
если Эдди может доказать, что решающее преимущество РБ получил из-за лишних потраченных копеек, то вперед. можно подумать, газировка какое-то открытие сделала, потратив эти последние копейки. ну не поставил бы Макс рекорд по победам, а выиграл в менее доминирующей манере уж на что Максимку не люблю вместе с одноглазым дедом, но продолжать орать, что те смошенничали... мошенничают все или пытаются это сделать, если кто-то смог, то ничего не поделаешь
мм, а в отношении спортсменов, пойманных на допинге, обязательно доказывать, что решающее преимущество они получили благодаря допингу?
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Minuvert
На сколько там РБ превысили потолок? Миллион или около того? Этого маловато, для того, чтобы случился такой задел по скорости. Тут, скорее, фактор Ньюи и конструктивные попадания в регламент.
это то, что ссогли доказать
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Minuvert
Ответ Batt Monner
То есть Мерс доминировал благодаря деньгам, а не лучшим и гениальным инженерам, как уверяла все годы британская пресса?
Не вижу противоречий, за большими деньгами и инженеры толковые подтянутся
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Vladichka Niskazhunikomu
Ответ Minuvert
А Мерседес и Феррари не из мира больших денег? Если бы было где искать, уж они бы направили в нужное русло. Перерасход незначительный, сто раз сказано и доказано. Самые красивые победы куются на трассе, а не в кабинетах
верь в сказки, твоë право. а мерседес и феррари недооценили. всё просто. в тоже время Стролл всë правильно понял.
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Фанат спорта01
Ответ Minuvert
На сколько там РБ превысили потолок? Миллион или около того? Этого маловато, для того, чтобы случился такой задел по скорости. Тут, скорее, фактор Ньюи и конструктивные попадания в регламент.
из-за этого это и является фарсом,потому что с Ньюи можно бороться только благодаря огромным деньгам Феррари и Мерседеса.
А при равных средствах они эту войну не потянет.
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Minuvert
Ответ Фанат спорта01
из-за этого это и является фарсом,потому что с Ньюи можно бороться только благодаря огромным деньгам Феррари и Мерседеса. А при равных средствах они эту войну не потянет.
Ну болид это не только аэродинамика, а Ньюи силен только в ней, прибавлять можно в других областях
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Merzus21
Ответ Minuvert
У РБ проводились независимые аудиты и ФИА трясла по полной. Что было, то и нашли
независимые - это те, которых рб нанял?)
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Lordk
Ответ Alexandr Tarakanoff
По факту потолок расходов - это лишь сдерживание команд уровня мерсов или фур от миллиардных трат и совсем глобальной разницы на трассе. Не думаю, что стоит цепляться к копеечному перерасходу рб. Не всё решают деньги в каком-то смысле. У тебя может быть бюджет и в 500кк, но без инженеров уровня Ньюи из гомна конфетку не сделать. Да и сам потолок весьма мягкий. С дивана канеш плохо видно, но мне кажется потолок расходов не самая глобальная проблема в ф1, и есть сферы, где проблем больше.
К слову бюджет всех топов сейчас превышает 500кк )
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Lordk
К слову бюджет всех топов сейчас превышает 500кк )
Не превышает) Общий бюджет рб около 400 вроде. Они на первом месте.
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Иван Алейников
Ответ Alexandr Tarakanoff
Не превышает) Общий бюджет рб около 400 вроде. Они на первом месте.
Все правильно
+1
-1
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Merzus21
Ответ Alexandr Tarakanoff
По факту потолок расходов - это лишь сдерживание команд уровня мерсов или фур от миллиардных трат и совсем глобальной разницы на трассе. Не думаю, что стоит цепляться к копеечному перерасходу рб. Не всё решают деньги в каком-то смысле. У тебя может быть бюджет и в 500кк, но без инженеров уровня Ньюи из гомна конфетку не сделать. Да и сам потолок весьма мягкий. С дивана канеш плохо видно, но мне кажется потолок расходов не самая глобальная проблема в ф1, и есть сферы, где проблем больше.
большие корпорации имеют миллион отделений, которые хрен пойми чем занимаются. пойди проследи, что всё это не имеет отношения к ф1.
0
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Merzus21
большие корпорации имеют миллион отделений, которые хрен пойми чем занимаются. пойди проследи, что всё это не имеет отношения к ф1.
В корне не верная мысль. По нескольким причинам. В европе даже самым большим конторам невозможно скрыть свои расходы. Всё в открытом доступе. Представим, что получится. Далее человеческий фактор. Тайна, которой владеют больше одного человека - уже не тайна. Рано или поздно всё это раскроется. Ну и из первых двух вытекает третье. Ни одни такие секретные разработки не дают никаких гарантий. Овчинка выделки не стоит. Риски грандиозные, а итог не гарантирован.
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Merzus21
Ответ Alexandr Tarakanoff
В корне не верная мысль. По нескольким причинам. В европе даже самым большим конторам невозможно скрыть свои расходы. Всё в открытом доступе. Представим, что получится. Далее человеческий фактор. Тайна, которой владеют больше одного человека - уже не тайна. Рано или поздно всё это раскроется. Ну и из первых двух вытекает третье. Ни одни такие секретные разработки не дают никаких гарантий. Овчинка выделки не стоит. Риски грандиозные, а итог не гарантирован.
ну, в идеальном мире, возможно и так)
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