«Это не наказание». Фредерик Вассер о последствиях превышения «Ред Булл» потолка расходов

Фредерик Вассер раскритиковал слишком мягкое наказание «Ред Булл»

Чемпионы мира превысили лимит расходов в 2021 году, за что заплатили штраф – семь миллионов долларов. Кроме этого, время на работу в аэротрубе и для компьютерных симуляций сократили на десять процентов на 12 месяцев.

«Я считаю, это не наказание. Оно очень мягкое. По сути, можно снять одну секунду по ходу сезона, если говорить об аэродинамике. Тебя ограничивают на десять процентов – это одна десятая секунды. И зависимость нелинейная, так что, пожалуй, последствия меньше. Кроме этого, эти деньги можно потратить где-то еще. На мой взгляд, наказание незначительное», – сказал .

Руководитель « » также ответил на вопрос, в чем причина побед «Ред Булл» – в том, что команда успешно справилась со штрафом или в том, что наказание недостаточно суровое:

«И в том, и в другом, команда здорово сработала. И я по-прежнему убежден, что наказание весьма мягкое. То, что тратилось на аэротрубу, можно потратить где-то еще, на сокращение массы и так далее. Не уверен, что эффект оказался огромным. И надо учесть, что ты начинаешь сезон с преимуществом, поскольку потратил больше в прошлом году.

Не хочу сказать, что команда плохо себя проявила – честно говоря, она очень здорово поработала над машиной. Я не пытаюсь найти оправдания, дело в другом. Но если вы меня спрашиваете, мягкий ли штраф, я отвечу «да».

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