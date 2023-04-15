Джордж Расселл: «6-7 гонщиков «Ф-1» способны побеждать неделю за неделей на чемпионской машине»

Джордж Расселл не сомневается в том, что готов завоевать титул в подходящем болиде.

Пилот « » отметил, что треть коллег по «Формуле-1» также воспользовалась бы своим шансом.

«Я всегда верил в себя и всегда считал, что способен использовать шанс, когда он предоставится. Думаю, прямо сейчас на решетке шесть или семь гонщиков, которые способны побеждать неделю за неделей на чемпионской машине.

Но в конечном счете шанс выиграть титул зачастую есть не более чем у двух болидов, а иногда у одного. Так что речь потенциально о двух пилотах, у которых есть шанс на славу. Однако ты должен быть абсолютно готовым, когда предоставится возможность.

К примеру, перед этапом в в прошлом году мы не знали, что проведем сильнейший уик-энд года. Мы предполагали, что можем выступить сильнее обычного, но точно не ожидали такого. Так что это стало сюрпризом, и ты как пилот должен выдавать высочайший уровень каждую неделю – просто потому, что это может быть твой уик-энд, твой год. Нельзя допускать промашки.

Я провожу уже пятый сезон, а такое ощущение, что я лишь вчера присоединился к « », а потом пару лет назад получил шанс в «Мерседесе» вместо [Хэмилтона на -2020]. У нас была весьма доминирующая машина, и без прокола мы бы выиграли гонку. Это шанс всей жизни, и в такие моменты ты обязан делать все, чтобы его реализовать», – заявил Расселл.

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