Джордж Расселл: «6-7 гонщиков «Ф-1» способны побеждать неделю за неделей на чемпионской машине»

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Уильямс Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Гран-при Сахира Авто

Джордж Расселл не сомневается в том, что готов завоевать титул в подходящем болиде.

Пилот «Мерседеса» отметил, что треть коллег по «Формуле-1» также воспользовалась бы своим шансом.

«Я всегда верил в себя и всегда считал, что способен использовать шанс, когда он предоставится. Думаю, прямо сейчас на решетке шесть или семь гонщиков, которые способны побеждать неделю за неделей на чемпионской машине.

Но в конечном счете шанс выиграть титул зачастую есть не более чем у двух болидов, а иногда у одного. Так что речь потенциально о двух пилотах, у которых есть шанс на славу. Однако ты должен быть абсолютно готовым, когда предоставится возможность.

К примеру, перед этапом в Бразилии в прошлом году мы не знали, что проведем сильнейший уик-энд года. Мы предполагали, что можем выступить сильнее обычного, но точно не ожидали такого. Так что это стало сюрпризом, и ты как пилот должен выдавать высочайший уровень каждую неделю – просто потому, что это может быть твой уик-энд, твой год. Нельзя допускать промашки.

Я провожу уже пятый сезон, а такое ощущение, что я лишь вчера присоединился к «Уильямсу», а потом пару лет назад получил шанс в «Мерседесе» вместо Льюиса [Хэмилтона на Гран-при Сахира-2020]. У нас была весьма доминирующая машина, и без прокола мы бы выиграли гонку. Это шанс всей жизни, и в такие моменты ты обязан делать все, чтобы его реализовать», – заявил Расселл.

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1 комментарий

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Alexandr Tarakanoff
Первоначально стоит задача попасть в чемпионский болид. И, как показывает практика, несколько пилотов в десятилетие получают на это шанс. Природная скорость, талант, рвение, смелость и тд не всегда стоят на первом месте. Боттас и Перес не дадут соврать. Ну а уж стать первым номером в чемпионской команде... Объективно в 21 веке приходят в голову Шумахер, Алонсо, Себ, Льюис и Макс. 5 человек. И каждый из них с самого старта карьеры показывал себя абсолютно уникальным пилотом. Были ли еще такого же уровня пилоты? Наверно да. И тут всплывает еще один факт, возможно важнейший - удача. Удача, оказаться в нужное время в нужном месте, какая-то шальная победа, чья-то травма, неожиданный шанс. Без этого оказаться в чемпионском болиде не получится.
Ну а касаемо 6-7 человек, способных побеждать... Да хоть все 20. Толку то?
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