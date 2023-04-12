Дэймон Хилл: «Расселлу приходится выполнять всю тяжелую работу – поскольку в «Мерседесе» и так знают, на что способен Хэмилтон»

Теги Дэймон Хилл Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением о соперничестве Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в нынешнем сезоне.

В прошлом году Хэмилтон уступил Расселлу в дуэли напарников, проиграв по очкам по итогам сезона. Этот год Хэмилтон проводит лучше и сейчас опережает Расселла на 20 очков.

«Джордж должен много работать, чтобы сделать себя ценным активом для команды – и он с этим очень хорошо справляется.

В то же время именно ему приходится выполнять всю тяжелую работу. Льюису же это не нужно. Потому что команда и так знает, на что он способен. В «Мерседесе» знают, что если Льюис получит хоть малейший шанс, он снова вернется, будет в отличной форме и будет демонстрировать выдающийся уровень в гонках. Они знают, что Джордж тоже на это способен, но ему еще предстоит это доказать.

В последние годы, даже во времена Валттери, Льюис, как кажется, всегда спокойно относился к началу сезона, позволяя событиям идти своим чередом. Но когда он видит шанс, то жмет на газ и исчезает на горизонте.

Сейчас мы видим ситуацию, в которой более опытный гонщик сталкивается с напарником, который моложе него, и у которого выше скорость. У возрастного гонщика в такой ситуации есть выбор. Можно впасть в депрессию, поднять руки и сдаться, сказав что все кончено. А можно направить свои силы на то, чтобы все решалось в гонке.

Возрастной гонщик может немного уступить в квалификации, приняв то, что в свои 30 с лишним лет уже не могут выдавать те абсурдно быстрые круги, как в 20 с небольшим. И сосредоточиться на том, чтобы добиться чего-то именно в гонке», – рассказал Хилл.

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5 комментариев

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Второй глаз Ватноглазого Джо
Хилл опоздал. Полупопия сэра и без того уже блистают, хоть глядись в них. Нет нужды наяривать их еще больше.
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SIH
В Мерседесе дедовщина? :)
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Дмитрий Дудников
Ответ Alexandr Tarakanoff
Воды налил море, а по сути я так и не понял, что он имеет ввиду. Расселу надо работать. А кому не надо? Рассел быстрее, но команда знает на что способен Льюис. Что к чему?)
Скорее всего: как обычно, его спросили - он, соблюдая политес, ответил. Получилось несколько путано. Типа Хэм ещё о-го-го, но скилл демонстрировать нужды у него нет. Но если он увидит шанс...
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Великий Алонсо
О Хоспаде, ну вроде гонщик, да ещё и чемпион мира, а такую воду в уши льёт. Расселл с 90% вероятностью приехал бы выше Хэмилтона, если бы не сломалась машина, и вместо отставания в 20 очков опережал бы его в чемпионате. Это технический вид спорта в первую очередь, а не бег на 100 метров
+5
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Alexandr Tarakanoff
Воды налил море, а по сути я так и не понял, что он имеет ввиду.
Расселу надо работать. А кому не надо?
Рассел быстрее, но команда знает на что способен Льюис. Что к чему?)
+4
-1
+3
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