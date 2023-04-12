Дэймон Хилл: «Расселлу приходится выполнять всю тяжелую работу – поскольку в «Мерседесе» и так знают, на что способен Хэмилтон»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года поделился мнением о соперничестве и в нынешнем сезоне.

В прошлом году Хэмилтон уступил Расселлу в дуэли напарников, проиграв по очкам по итогам сезона. Этот год Хэмилтон проводит лучше и сейчас опережает Расселла на 20 очков.

«Джордж должен много работать, чтобы сделать себя ценным активом для команды – и он с этим очень хорошо справляется.

В то же время именно ему приходится выполнять всю тяжелую работу. Льюису же это не нужно. Потому что команда и так знает, на что он способен. В « » знают, что если Льюис получит хоть малейший шанс, он снова вернется, будет в отличной форме и будет демонстрировать выдающийся уровень в гонках. Они знают, что Джордж тоже на это способен, но ему еще предстоит это доказать.

В последние годы, даже во времена Валттери, Льюис, как кажется, всегда спокойно относился к началу сезона, позволяя событиям идти своим чередом. Но когда он видит шанс, то жмет на газ и исчезает на горизонте.

Сейчас мы видим ситуацию, в которой более опытный гонщик сталкивается с напарником, который моложе него, и у которого выше скорость. У возрастного гонщика в такой ситуации есть выбор. Можно впасть в депрессию, поднять руки и сдаться, сказав что все кончено. А можно направить свои силы на то, чтобы все решалось в гонке.

Возрастной гонщик может немного уступить в квалификации, приняв то, что в свои 30 с лишним лет уже не могут выдавать те абсурдно быстрые круги, как в 20 с небольшим. И сосредоточиться на том, чтобы добиться чего-то именно в гонке», – рассказал Хилл.

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